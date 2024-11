Niente Napoli, ha preferito la Premier: Conte è una furia

Da tempo sulle sue tracce, Conte ha visto sfumare la possibilità di allenare il calciatore, che ha preferito un’altra destinazione rispetto a Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, calciatore ed agente starebbero definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con una squadra di Premier League, che a quanto pare avrebbe bruciato sul nascere la concorrenza del Napoli con una mega offerta al club detentore del cartellino. Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro, ma l’impressione è che oramai Conte debba abbandonare l’idea di rinforzare la propria squadra con questo calciatore.

Ha preferito la Premier al Napoli: tutto pronto per gennaio

Antonio Conte dovrebbe concentrarsi sulle questioni di campo, ma è nell’indole del salentino avere tutto sotto controllo. L’allenatore italiano è arrivato a Napoli per fare il manager, ed in effetti gli sta riuscendo come mai in carriera, considerato il fatto che ogni decisione passa sempre prima per lui per essere presa, soprattutto ed in particolare se riguarda l’area tecnica.

A fronte di questo potremmo dire che lo zampino di Antonio Conte c’è anche nelle scelte di calciomercato del Napoli, che a quanto pare starebbe già iniziando a programmare qualcosa in vista della prossima finestra invernale di trasferimenti. Al momento tutti i discorsi sarebbero in alto mare, anche se uno di questi potrebbe naufragare ancor prima di essere arrivato al largo. Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi del salentino potrebbe sfumare, considerato il forte pressing di una squadra di Premier League sul calciatore.

Stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, infatti, il Liverpool sarebbe pronto a fare sul serio per Takefusa Kubo, giapponese classe 2001 della Real Sociedad che fino a questo momento in stagione ha collezionato 16 presenze in tutte le competizioni e tre reti, tutte in campionato. L’esterno d’attacco, ex Real Madrid tra le altre cose, è da tempo nel mirino del Napoli, che in più occasioni è andato vicino dall’acquistarlo senza però mai affondare il colpo decisivo.

Niente Napoli: firma in Premier per 50MLN

Il Napoli un tentativo per Kubo l’avrebbe anche potuto fare, ma con Kvaratkshelia, Neres, Politano e Ngonge, Antonio Conte dove trovava il posto anche per il giapponese? L’ammirazione e la stima nei confronti del giocatore non cambieranno, ma (anche) per questa volta il club di De Laurentiis ha deciso di lasciare, spianando così la strada al Liverpool, che non se lo sarebbero fatti ripetere due volte.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi fichajes.net, per convincere la Real Sociedad ed assicurarsi l’erede di Momo Salah già nel prossimo calciomercato invernale, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul tavolo la bellezza di 50 milioni di euro per Takefusa Kubo. Da capire se una cifra del genere accontenterà il club spagnolo, ma l’impressione è la cosa si possa chiudere senza troppi fronzoli.