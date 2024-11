Spalletti attacca Conte: “Bisogna saper parlare”

Il Commissario Tecnico della Nazionale è tornato a parlare e lo ha fatto senza mezzi termini, nell’attacco ad Antonio Conte.

Parla da ex Napoli, probabilmente legato ancora a quelli che sono i colori biancoazzurri, considerando quanto fatto nella storia della SSC Napoli da Luciano Spalletti.

In occasione della cerimonia dell’Hall of Fame del calcio italiano, si è toccato anche il tema di Inter-Napoli e della stagione che sta facendo, da potenziale campione d’Italia, Antonio Conte. Perché il percorso del tecnico salentino è così importante quest’anno che “rischia” di eguagliare quanto fatto da Luciano Spalletti, nell’impresa azzurra che fu sua nella stagione 2022/2023. Ma Luciano Spalletti ha voluto dire la propria in merito proprio a quanto si è visto in Inter-Napoli, in una cosa che non sarebbe piaciuta al tecnico di Certaldo.

Spalletti contro Conte: “Il peso delle parole”, cos’è successo

Non fa nome in maniera netta, non lo dice proprio in maniera chiara. Ma Luciano Spalletti ha avuto da ridire su Antonio Conte, in merito a quanto accaduto dopo Inter-Napoli.

Il peso delle parole, quelle che ha utilizzato Luciano Spalletti e che sono state usate da Antonio Conte nell’accesissimo e furioso post-partita, in collegamento con gli studi di Dazn.

In occasione del rigore assegnato ai nerazzurri in Inter-Napoli, Antonio Conte si è scatenato, andando nervosissimo ai microfoni dell’emittente, dicendo la propria. Sfogo che non è piaciuto, a quanto pare, a Luciano Spalletti. L’allenatore della Nazionale ha commentato così, tra le righe, lo sfogo dell’allenatore del Napoli.

Spalletti su Conte: il commento dopo Inter-Napoli

Ha preso voce il Commissario Tecnico della Nazionale, nonché allenatore storico della SSC Napoli per quanto realizzato nell’annata Scudetto. Luciano Spalletti ha parlato in occasione della cerimonia legata all’entrata del suo nome nella Hall of Fame del calcio italiano. Prendendo voce, appunto, sul tema Inter-Napoli, si è così espresso sullo sfogo contro il VAR di Antonio Conte, nel post-partita della sfida giocata a San Siro: “Il livello del contrasto di gioco e del fatto è andato ad assottigliarsi, io però penso che bisogna poi saper parlare ai giocatori, per evitare che si vada a gridare allo “scandalo” anche quando poi “scandalo” non è”. Ogni riferimento è legato a quanto ha “urlato”, appunto, Antonio Conte nel post-partita. A quanto pare, a Spalletti, non è piaciuta poi così tanto la reazione di Conte nel post-partita.

Cos’ha detto Conte? Le parole non piaciute a Spalletti

Non sarà piaciuto a Luciano Spalletti dunque, quanto annunciato da Conte dopo Inter-Napoli. Ma cosa aveva detto il tecnico salentino? È quel passaggio sul “retropensiero” che non ha convinto il CT, in merito a ciò che va ad alimentare le polemiche su un episodio che, secondo Spalletti, è comunque controverso e non “netto” quanto sembra, a quanto pare. Chissà se ci sarà o meno la contro-risposta da parte di Conte, sulle parole di Spalletti sulla vicenda.