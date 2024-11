Conte lo vuole al Napoli in coppia con Buongiorno: affare in Serie A

Il Napoli ha dimostrato di essere già di suo una rosa competitiva, ma per gennaio Conte avrebbe comunque qualche accorgimento in programma.

L’intenzione è quella di andare a rinforzare la squadra in quei reparti dove in questo inizio di stagione si è dimostrata essere un poco più carente, così da allungare ancora di più il gap tecnico (e di classifica) con le avversarie nella seconda parte stagione. Considerati gli importanti investimenti fatti in estate, Antonio Conte non ha alcuna intenzione di strafare, anzi, avrebbe messo nel mirino giocatori funzionali che possano fare al caso suo e del Napoli, come il giovane difensore, indicato essere il profilo perfetto da affiancare ad Alessandro Buongiorno.

Conte lo vuole a Napoli: farà coppia con Buongiorno

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che anche a gennaio sarà protagonista con una serie di interessanti operazioni in entrata. Ovviamente Antonio Conte avrebbe ordinato alla sua dirigenza di non strafare, anche perché oramai il gruppo squadra si è formato, eppure avrebbe comunque presentato una lista di nomi che potrebbero fare al caso suo.

Su tutti quello del giovane difensore centrale, che in questo inizio di stagione in Serie A si starebbe mettendo in mostra con prestazioni di qualità e sicurezza, quasi come se fosse un veterano. L’ età a questo punto rappresenta essere un semplice dato anagrafico, anche perché Antonio Conte avrebbe individuato nel talento italiano il profilo ideale da affiancare ad Alessandro Buongiorno, con il quale potrebbe andare a creare, in prospettiva, una coppia di centrali da sogno.

Stando dunque a quanto riportato da Gerardo Fasano ai microfoni di areanapoli.it, il Napoli starebbe seguendo il giovane Pietro Comuzzo della Fiorentina, prodotto del vivaio Viola classe 2005 che fino a questo momento in stagione ha già collezionato 12 presenze in tutte le competizioni, fra Serie A e Conference League.

Il Napoli vuole anticipare la concorrenza per il difensore

Il Napoli ha messo gli occhi su Pietro Comuzzo, ma non sarebbe l’unico club di Serie A rimasto positivamente impressionato dal giovane difensore centrale della Fiorentina.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche Inter, Juventus e Milan starebbero seguendo il 19enne prodotto del settore giovanile Viola, motivo per il quale al Napoli conviene anticipare i tempi già nel prossimo calciomercato invernale per evitare di rimanere poi a mani vuote, anche perché prendere Comuzzo significherebbe assicurarsi il futuro difensore della Nazionale italiana, se non addirittura la coppia al completo considerata già la presenza in rosa di Buongiorno. Ad oggi il classe 2005 vale 4 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma l’impressione è che a meno di 10 la Fiorentina non lo lasci partire.