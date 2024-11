La Roma copia il Napoli: scelto il nuovo allenatore

Il tema caldo in casa Roma riguarda anche il Napoli perché il nuovo allenatore farà esordio proprio al Diego Armando Maradona.

L’esonero di Juric è arrivato in Capitale per dare uno scossone vero e proprio ai giallorossi. Uno scossone che a Trigoria sperano di poter avere, in vista proprio della delicata sfida al Diego Armando Maradona.

La sfida tra Napoli-Roma che vedrà i giallorossi con un cambio in panchina, in quella che è una scelta che quasi “copia” quella del Napoli della passata stagione. Un allenatore a sorpresa che arriverà sulla panchina della Roma al fine non solo di aiutare la squadra in questo terribile momento di difficoltà, ma anche per vedere da vicino i propri giocatori, che giocano nel campionato di Serie A. Oltretutto, all’interno della rosa giallorossa c’è pure un suo stesso calciatore.

Nuovo allenatore Roma: scelta fatta come il Napoli

Come fece il Napoli, la Roma sceglie così il suo nuovo allenatore. Secondo quanto riportano le ultime notizie di calciomercato in Serie A, per quanto riguarda il comparto allenatori, i giallorossi sceglieranno il proprio tecnico, al posto dell’esonerato Juric, seguendo la linea tracciata dal Napoli.

Gli azzurri, nella passata stagione, cercarono di dare una svolta prendendo prima Mazzarri al posto di Rudi Garcia, per poi andare su una scelta ben precisa.

E uguale, la Roma: esonerando De Rossi, hanno preso Juric. E per dare un ulteriore scossone, prendono un traghettatore che sicuramente poi dirà addio a fine stagione. Un Commissario Tecnico che, così come Ciccio Calzona al Napoli, sarà il nuovo allenatore della Roma fino alla fine di questo campionato.

Chi è il nuovo allenatore della Roma? Scelta “alla Calzona”

Secondo quanto si svela tra i rumors recenti, la Roma ha tracciato diversi profili per il posto da allenatore a Trigoria. E tra le news che circolano in mattinata, ce n’è una a sorpresa. In pole, per un posto da allenatore dalla Roma, c’è Vincenzo Montella. L’attuale Commissario Tecnico della Turchia finirebbe alla Roma, come accadde per Ciccio Calzona che, svolgendo il doppio incarico, allenava sia la Slovacchia che il Napoli.

Il nuovo allenatore della Roma è un CT: doppio ruolo

Il doppio ruolo tra Roma e Turchia, permetterebbe a Vincenzo Montella di vedere ancor più da vicino alcuni dei suoi calciatori. Tra i diversi, Yildiz e Calhanoglu, ma all’interno della Roma c’è pure Celik. Così come successe a Ciccio Calzona, che aveva da vicinissimo Stanislav Lobotka. In queste ore, con la Federazione turca, Montella starebbe studiando un piano per finire alla Roma. E dunque, proprio in vista della sfida di domenica 24 novembre, al rientro dalla sosta, il Napoli potrebbe trovarsi Vincenzo Montella da avversario.