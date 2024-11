L’arbitro Mariani dà ragione a Conte: scoppia il caso dopo Inter-Napoli

Inter Napoli ha scatenato la polemica nel mondo arbitrale. Le dichiarazioni post partita di Antonio Conte hanno fatto riflettere l’AIA.

Ecco, intanto, la presa di posizione dell’arbitro Mariani che ha dato ragione al tecnico del Napoli. Arrivano i primi retroscena relativi alla confessione da parte del fischietto, che è stato suo malgrado protagonista di questa situazione che sta tenendo ancora banco nel mondo del calcio italiano.

Il post partita di Inter Napoli sarà ricordato per le dichiarazioni di Conte contro il Var, che durante la sfida di San Siro non è intervenuto in occasione della concessione del penalty a favore dei nerazzurri.

Il contatto in area di Anguissa su Dumfries è stato analizzato dagli addetti ai lavori. Pareri contrastanti sull’episodio che, ancora oggi, resta dubbioso.

Ma il principale problema riguardo l’utilizzo del Var e sui motivi per il quale non sia intervenuto per correggere la situazione. E’ stato già spiegato che esiste un protocollo e che il contatto resta a discrezione dell’arbitro anche se Conte ha espresso i suoi dubbi su questa occasione ribadendo l’utilità del Var che serve a correggere gli errori che l’arbitro commette in campo.

Napoli: incredibile colpo di scena, l’arbitro si confida

Per fortuna il calcio di rigore concesso all’Inter non ha inciso sul risultato finale. L’errore di Calhanoglu, infatti, ha mantenuto invariato l’1-1.

Ma restano i dubbi riguardo la decisione del Var di non intervenire durante quell’azione che ha portato l’arbitro a fischiare il calcio di rigore. Conte è stato netto ed ha criticato aspramento la decisione.

Intanto, secondo quanto raccontanto da Repubblica, nella sua edizione odierna, lo stesso arbitro Mariani ha riconosciuto che evidentemente la scelta di fischiare il rigore è stata troppo frettolosa. Avrebbe potuto risparmiarsi di concedere il penalty all’Inter.

Bufera sugli arbitri: Conte protagonista

Dopo l’1-1 di San Siro contro l’Inter, Conte si è reso protagonista dell’invettiva contro il mondo arbitrale sull’utilizzo del Var. Secondo il tecnico, la decisione di non intervenire per non correggere l’episodio riguardo il tocco di Anguissa su Dumfried, lascerebbe a dei retropensieri.

Il concetto è stato ribadito sia ai microfoni di Dazn che in conferenza stampa. Intanto, ieri, al centro Federale di Lissone, si è organizzato un convegno dove è intervenuto anche il designatore Rocchi che ha difeso gli arbitri.

Ecco le parole, riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Noi dobbiamo fare meno errori però bisogna essere riflessivi in alcune situazioni. Serve anche rispetto verso la categoria”.

“Bisogna riflettere su alcuni episodi ed essere anche tolleranti. Però se non si porta rispetto il clima si accende. Se succede che c’è un errore grave noi la sera lo diciamo che c’è stato lo sbaglio”.