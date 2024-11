Napoli: problema con Lukaku, Conte ha già pronta la soluzione

C’è un problema Lukaku nel Napoli? Ecco la strategia di Conte che vuole provare a cambiare ruolo al proprio giocatore. C’è un indizio che non lascia dubbi sull’utilizzo dell’attaccante.

Momenti di alti e bassi, come in ogni storia d’amore, di Lukaku al Napoli. Quella che sta vivendo adesso l’attaccante belga è una fase particolare della sua esperienza in azzurro.

La rete contro il Milan ha solo illuso i tifosi. Dopo il match di San Siro, infatti, è stato praticamente assente nelle due partite successive contro Atalanta ed Inter, nel quale il Napoli ha ottenuto soltanto un punto.

Adesso ci sono dubbi e perplessità riguardo il ruolo di Big Rom all’interno del Napoli: come mai non riesce a fare la differenza?

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo le ultime prestazioni di Lukaku, che hanno lanciato un campanello d’allarme anche all’interno dello staff tecnico azzurro.

Cosa sta succedendo a Lukaku?

Conte è insoddisfatto dal rendimento del giocatore, che ha valuto a tutti i costi in azzurro.

Con Romelu usa, a fasi alterne, il bastone e la carota anche perché il carattere di Lukaku è assai particolare ed il tecnico salentino deve trovare il modo migliore per gestirlo anche perché non può deupaperare l’investimento fatto dal club.

Un esempio lampante è la risposta data nell’ultima conferenza stampa. All’ennesima domanda su Lukaku, Conte ha sbottato difendendo il calciatore belga.

“Non si può parlare sempre di Romelu ad ogni conferenza. Poi diventa anche fastidioso. La crescita di Lukaku dipende anche dalla squadra: non è mai il singolo a spostare i valori, ci sono alcuni che devono essere esaltati dalla squadra”.

Nonostante le parole di facciata, Conte è comunque consapevole del calo di rendimento di Big Rom. L’ha inputato soprattutto all’assenza di Lobotka. Ecco svelata, infatti, la strategia del tecnico che intende ritrovare, dopo la sosta, il miglior Lukaku.

Napoli: svolta Lukaku, Conte cambia strategia

Dovrà essere la squadra ad aiutare Lukaku a ritrovare la verve di una volta. In tal senso, il rientro di Lobotka può aiutare l’attaccante belga ed il Napoli in generale. In queste ultime partite, infatti, gli azzurri hanno sofferto e non poco il cambio di ritmo dovuto proprio all’assenza del centrocampista slovacco. Perché Gilmour non è Lobotka.

L’atteggiamento più prudente della squadra ha creato qualche problema anche a Lukaku che è finito nel mirino della critica. Con il ritorno in pianta stabile di Stanislav, in cabina di regia, le cose dovrebbero cambiare con il maggior palleggio e fluidità che potrebbero portare dei benefici anche al giocatore belga che potrà avere delle nuove soluzioni offensive. Conte punta su questo per ritrovare, dopo la sosta per le Nazionali, il miglior Romelu.