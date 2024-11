Squalifica Conte, cosa filtra? La sentenza può condannare gli azzurri

Ci sono conseguenze da questo Inter-Napoli, dopo quanto successo con Antonio Conte.

Tutto è sotto l’occhio della Lega Calcio, per quel che accade prima, durante e dopo le partite. Non solo a referto quanto successo in campo, ma anche le reazioni, ciò che succede negli spogliatoi e quel che accade a microfoni accesi.

Da una parte si è raccontato della presa di posizione di Mariani che avrebbe “ammesso” il proprio errore, con l’AIA che potrebbe fermarlo per il calcio di rigore che ha rischiato di cambiare in negativo la partita giocata dal Napoli. Dall’altra poi la reazione di Antonio Conte contro il VAR e a difesa del suo Napoli, che hanno mosso qualcosa in merito a ciò che sarà il deferimento che uno dei principali quotidiani italiani ha anticipato e che “rovinerebbe” così il Napoli, sulla squalifica.

Squalifica Conte: cosa succede al Napoli? La notizia

La notizia è stata svelata da Il Mattino, che ha spiegato cosa filtra sulla squalifica per Antonio Conte e che vede coinvolto ovviamente il Napoli.

Parole, quelle rilasciate da Conte, troppo pesanti, presumibilmente per la Lega Calcio. Si è scagliato contro il VAR e lo ha fatto a difesa del Napoli, tutelando quella che è la sua squadra. Un frontman vero e proprio, nella reazione che sarebbe piaciuta ad Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte potrebbe essere deferito e poi sarà valutata, eventualmente, la squalifica. Questo, stando a ciò che viene riportato con il Giudice Sportivo che si esprimerà su tale vicenda, per quanto successo nel post-partita di Inter-Napoli a Dazn, nello sfogo di Conte in collegamento con gli studi dell’emittente.

Lo sfogo di Conte porta conseguenze: il motivo

Il motivo del deferimento che potrebbe scattare per Antonio Conte, con conseguente squalifica – il tecnico potrebbe pagare una multa o addirittura saltare la prossima partita sulla panchina del Napoli – è legato ad un precedente che dalla Lega vogliono evitare. Uno sfogo così, da parte di un allenatore, creerebbe un precedente che darebbe “fastidio” alla Lega, considerando che poi, senza conseguenze, ogni allenatore si sentirà in diritto di protestare in questa maniera nel post-partita.

Ultime su Conte: De Laurentiis ha apprezzato una cosa

Ha apprezzato lo sfogo De Laurentiis, secondo quello che può intuirsi sulla voglia di aver scelto un professionista come Antonio Conte che sa sia amministrare le cose in campo che fuori. Da frontman vero e proprio, senza il bisogno di far intervenire la società. Conte ha preso voce e ha fatto la voce grossa difendendo il suo Napoli che sta amando, tanto quanto lo ama il suo presidente. Al posto di Aurelio De Laurentiis che, soddisfatto, può restarsene a casa, in America.