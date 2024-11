Colpo Napoli a gennaio: cessione in Serie A per chiudere

Il Napoli ha bisogno di piazzare il colpo a gennaio, possibile, grazie alla cessione in Serie A nella prossima finestra di calciomercato.

Le possibilità sono diverse, ma è obbligato a cedere a quel punto il Napoli, considerando quello che è l’importante approdo che sarà nel mercato di gennaio in uno dei pochi reparti “scoperti” in casa Napoli, con Antonio Conte che a lavoro con Giovanni Manna, sarebbe in forte apprensione per quanto si è registrato di recente.

Se da una parte si è visto come Lobotka sia stato sì un problema, per quanto riguarda la sua assenza perché è difficile sostituire uno come lui, si è potuto comunque contare su un’alternativa valida come Billy Gilmour, che all’occorrenza, può giocare anche vicino a lui, come doppio play di centrocampo. Ma c’è un altro ruolo della formazione titolare che preoccupa appunto il Mister e che Giovanni Manna potrebbe brillantemente risolvere via colpo più cessione, sempre a gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Premier a gennaio

C’è chi libererà il posto al Napoli per il gran colpo in programma a gennaio, da parte di Giovanni Manna.

Secondo quanto riferiscono da La Gazzetta dello Sport, infatti, c’è un problema in casa Napoli qualora dovesse scegliere, il club azzurro, di puntare su altro. A Milano si è fatto male, per un attimo, Buongiorno. A quel punto, tra le panchine di San Siro, si stava riscaldando e intensificando un calciatore in particolare e non il nuovo acquisto che non ha praticamente ancora trovato il suo esordio in Serie A, ma solo in Coppa Italia.

Il mancato utilizzo di Rafa Marin accende la luce sul problema in casa Napoli. La prima alternativa di Buongiorno, in caso di esigenza, sarebbe quella di Juan Jesus. E Antonio Conte vorrebbe evitare tale ipotesi, andando su un altro innesto, dalla Premier League, con il brasiliano che verrebbe ceduto in Serie A per fargli posto.

Mercato Napoli: spazio al colpo, chi parte a gennaio

Spazio al colpo del Napoli, in quello che viene spiegato dalla rosea. Perché il Napoli vorrebbe togliere dalla lista Juan Jesus, considerando che a gennaio vorrà fare spazio al colpo in difesa. Tra le ipotesi del Napoli, in cima alla lista, c’è il nome dell’ex Serie A e Spezia, attuale difensore dell’Arsenal, Jakub Kiwior. Il difensore, duttile, farebbe al caso di Antonio Conte che potrebbe schierarlo in divere posizioni della sua difesa, dando così una valida alternativa in caso di esigenza.

Ultime Napoli: colpo dall’Arsenal e non solo, c’è un’alternativa

C’è anche un’alternativa, oltre Kiwior dall’Arsenal. Gli azzurri starebbero valutando anche Comuzzo dalla Fiorentina, giovane calciatore che sta brillando con la formazione allenata da Raffaele Palladino e che potrebbe fare al caso del Napoli. Oltretutto il Napoli, che l’anno prossimo potrebbe tornare a giocare la Champions League o comunque le coppe europee, vorrà farsi trovare pronta in quanto a rosa. E Juan Jesus potrebbe essere ceduto in Serie A, magari ad una “piccola” che ha bisogno della sua esperienza, pure per permettergli di ritrovare la titolarità che cerca.