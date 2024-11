Colpo sull’asse Udine-Napoli: può arrivare già a gennaio

Il Napoli è a caccia di un innesto in un reparto di campo ben preciso e c’è la possibilità di prenderlo già a gennaio, il calciatore.

Perché uno tra quelli della rosa del Napoli potrebbe andar via e a quel punto, liberando il posto nell’organico di Conte, ci sarà bisogno di inserire un altro innesto e di un certo livello, per sistemare le cose con Antonio Conte che vuole tenere alti i livelli.

Il Napoli, in passato, ha già trattato con l’Udinese. Il legame di Aurelio De Laurentiis con la famiglia Pozzo si conosce e chissà che, quest’ultimo dall’Udinese, non possa essere un altro colpo dopo i precedenti che hanno cambiato per sempre la storia del club azzurro.

Asse Udine-Napoli: può succedere già a gennaio

In precedenza Zielinski, ma ci sono stati tanti altri colpi dall’Udinese, nella storia di De Laurentiis che da quando è presidente del Napoli ha creato un legame bello solido sull’asse Udine-Napoli, per il calciomercato.

E adesso c’è un calciatore che stuzzica Manna e che potrebbe convincere Antonio Conte che prenderebbe così un vice-Lukaku da caratteristiche molto simili.

Il calciomercato del Napoli potrebbe passare dall’Udinese, con il centravanti inglese di Stevenage che è comunque nei radar di Giovanni Manna assieme a Bonny e altre opzioni che valuta il Napoli, per il futuro, in qualità di vice-Lukaku. Il nome è il nove dell’Udinese, Keinan Davis.

Le parole sul colpo di calciomercato dall’Udinese

Il collega e giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha così commentato le ipotesi di calciomercato del Napoli, facendo il nome proprio di Keinan Davis. Ecco cos’ha detto a Radio Marte, parlando degli azzurri: “Penso che il Cholito resti al Napoli, non credo che il Napoli acquisti un calciatore in avanti. Poi però, se Raspadori chiede maggiore spazio e quindi una cessione… Se dovesse esserci una proposta seria, il Napoli la valuterà. C’è bisogno di una terza opzione in difesa come prima cosa, un co-titolare di Buongiorno e Rrahmani. Sull’attaccante a me piace Bonny, ma mi piace anche molto David dell’Udinese. Detto questo, per me resta Simeone”.

Napoli convinto dall’ultima prestazione: ha fatto meglio di Lukaku

A convincere il Napoli è stata la prestazione di Keinan Davis contro l’Atalanta. Ciò che non è riuscito a fare Lukaku, è invece riuscito a farlo proprio il centravanti dell’Udinese, ai danni di Hien, che non ha praticamente quasi mai visto il pallone col nove del club friulano. E dunque, a maggior ragione, le parole di Francesco Modugno di Sky Sport hanno un peso maggiore. Il Napoli potrebbe, per una cifra low cost, puntare forte sul colpo di mercato che porta a Keinan Davis.