La Roma ha scelto l’allenatore: sarà in panchina contro il Napoli

Ogni nodo è prossimo ad essere sciolto, con la proprietà della Roma che incontrerà chi di dovere a Londra per definire l’accordo.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore avrebbe preso il primo aereo verso la capitale britannica per incontrare Friedkin e dirigenza per mettere nero su bianco quanto hanno discusso in queste ore. Ovviamente tutto potrebbe succedere da qui a qualche ora, con la Roma stessa che potrebbe anche cambiare idea e virare su altri obiettivi, ma l’impressione è che oramai si viaggi verso questa direzione, con la formazione giallorossa che avrebbe finalmente trovato non solo chi la guiderà in occasione della trasferta di Napoli, ma anche per il resto di questa, ad oggi complicata, stagione.

La Roma ha scelto il nuovo allenatore: firma in serata

I movimenti che si stanno registrando in casa Roma interessano in qualche modo anche il Napoli, che al rientro dalla sosta incontrerà proprio la formazione giallorossa, ad oggi ancora senza allenatore dopo l’esonero di Ivan Juric. Stando alle ultime notizie, però, la panchina giallorossa potrebbe presto essere occupata da un profilo di caratura internazionale, uno di quelli sui quali si fa affidamento proprio in questi casi.

La scelta sembrerebbe essere stata presa, ma per il momento mancano ancora le firme sui contratti, che comunque dovrebbero arrivare con molta probabilità nella serata di oggi. In programma tra qualche ora c’è infatti un incontro che potrebbe completamente cambiare la storia della stagione della Roma, che al rientro della sosta avrà subito un impegno importante e delicato come quello contro il Napoli capolista.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, starebbe seriamente prendendo quota il nome di Claudio Ranieri per la panchina giallorossa. In teoria l’ex allenatore del Cagliari si dovrebbe essere ritirato, ma quando c’è la Roma di mezzo, la sua squadra del cuore, da sempre, si può fare anche marcia indietro e mettersi nuovamente in gioco.

In panchina subito contro il Napoli: firma a Londra

Il Napoli potrebbe aver conosciuto l’allenatore della sua prossima avversaria, la Roma. Stando ai colleghi di TMW, infatti, Claudio Ranieri sarebbe in viaggio verso Londra dove incontrerà Friedkin e dirigenza per parlare del suo possibile approdo, o meglio, ritorno in panchina, in tutti i sensi.

L’impressione, comunque, è che ci siano buone possibilità che uno scenario del genere si realizzi, come conferma anche l’immediata disponibilità dello stesso allenatore di accettare questo incarico. A fronte di questo si prospetta essere una notte importante per la stagione della Roma, con la speranza che il ritorno in panchina di un allenatore come Ranieri possa permettere alla formazione di svoltare una volta e per tutte, da dopo il Napoli in poi però.