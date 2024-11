Lo comprano dal Napoli a gennaio: c’è già l’ok di Conte

Oltre a muoversi tanto sul fronte delle entrate, il Napoli starebbe valutando anche qualche operazione in uscita in vista del prossimo calciomercato invernale.

Dal canto suo, però, Antonio Conte non vorrebbe stravolgere più di tanto gli equilibri all’interno dello spogliatoio, anche se in queste ore si sarebbero intensificate delle notizie riguardanti una cessione sulla quale la dirigenza partenopea starebbe lavorando già da diverse settimane. I discorsi, nonostante questo, sarebbero ancora nella loro fase embrionale, ma l’impressione è che da qui ai prossimi giorni potrebbero anche arrivare novità importanti in merito, con l’allenatore salentino che in tutto questo si sarebbe detto disposto ad aprire ad un’eventuale cessione del suo giocatore.

Via dal Napoli a gennaio per un’altra squadra di Serie A

Dopo aver acquistato tanto nel corso della scorsa estate di calciomercato, a gennaio il Napoli potrebbe valutare di compiere qualche cessione per alleggerire un po’ la rosa di Antonio Conte, che comunque punta a non stravolgere più di tanto gli umori e gli equilibri all’interno di uno spogliatoio che sembrerebbe aver trovato la sua dimensione.

Per questo motivo nel prossima finestra invernale di trasferimenti partirà solo chi lo vorrà, perché intenzionato a trovare maggiore fortuna, e minutaggio, altrove. Il salentino non tratterrà dunque nessuno, anche perché andrebbe contro la sua politica che vede comunque la squadra, ed il club, prima di ogni altra cosa, anche del singolo stesso. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, ci sarebbe un giocatore che a gennaio potrebbe lasciare Napoli, il tutto perché sarebbe finito nuovamente nel mirino di un’altra squadra di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il Torino continuerebbe a monitorate la situazione relativa al futuro del Cholito Simeone, desiderio di Urbano Cairo che l’avrebbe indicato essere il profilo ideale col quale andare a sostituire il lungo degente Duvan Zapata.

C’è l’ok di Conte: si tratta con il Napoli

Fino a questo momento il Cholito Simeone è stato utilizzato veramente poco da Antonio Conte, che continua a vedere in Romelu Lukaku il titolare inamovibile del Napoli lì davanti. Quando utilizzato, però, l’argentino ha sempre dato l’anima risultando essere anche in diverse occasioni decisivo, motivo per il quale potrebbe arrivare a chiedere, se non addirittura pretendere, un po’ più di spazio.

L’impressione è che in azzurro Simeone difficilmente lo troverà, motivo per il quale qualcosa col Torino nel prossimo calciomercato invernale potrebbe accadere. Da capire adesso quali potrebbero essere i movimenti del club granata, con Urbano Cairo che sicuramente proverà a sfruttare gli ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis per cercare di strappargli il Cholito ad un prezzo di “cortesia”. Staremo a cedere.