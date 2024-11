Il Napoli lo soffia alla Juventus: l’hanno proposto per gennaio

Nel prossimo calciomercato invernale il Napoli non ha alcuna intenzione di strafare, ma se si presenteranno delle opportunità è giusto coglierle.

Questa è sicuramente una di queste, con la formazione di Antonio Conte che potrebbe solo giovare dall’arrivo in azzurro di uno dei giocatori più importanti attualmente in Europa. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma stando alle ultime notizie il calciatore sarebbe stato proposto a Manna e De Laurentiis direttamente dal suo agente, complice la delicata situazione contrattuale che starebbe vivendo con il suo attuale club.

Se le cose non dovessero cambiare da qui a qualche settimana, non è da escludere che il Napoli possa cogliere la palla al balzo affondando il colpo su questo campione.

L’hanno proposto al Napoli: tutto pronto per gennaio

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, la rosa di Antonio Conte potrebbe essere rinforzata dall’esperienza e della qualità di uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione. Ovviamente è tutto da verificare e confermare, perché di solito è sempre più semplice a dirsi che a farsi, ma l’impressione è che il club di De Laurentiis possa davvero puntare sul campione a gennaio.

Il tutto sarebbe partito direttamente dall’agente del calciatore, che considerati i rapporti con la proprietà partenopea non ci ha pensato su più di due secondi a proporre il proprio assistito, il quale sarebbe fortemente attratto dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte. Nonostante questo, comunque, è ancora presto per parlare di affare fatto, visto che diverse grandi squadra sarebbero sulle tracce del difensore.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di Areanapoli.it, il difensore e capitano del Bayer Leverkusen Jonathan Tah sarebbe stato proposto al Napoli per gennaio. In scadenza con il club campione di Germania il prossimo giugno, il gigante originario d’Amburgo potrebbe lasciare la Germania per una cifra che potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, un vero e proprio affare considerato il valore del giocatore.

Testa a testa Napoli-Juventus per il calciatore

Il Napoli potrebbe seriamente fare un pensierino su Jonathan Tah per gennaio, peccato però che il calciomercato non aspetta nessuno. Stando alle ultime notizie, infatti, se vuole davvero portare all’ombra del Vesuvio il campione di Germania, Aurelio De Laurentiis dovrebbe anticipare i tempi, anche perché sul tedesco ci sarebbero forti anche Juventus ed Inter, con la prima che a gennaio potrebbe sferrare qualche colpo a fronte della necessità di andare a rinforzare la rosa di Thiago Motta in quel ruolo.

Potremmo dunque dire che sarà una corsa a due per Jonathan Tah, con Napoli e Juventus le principali candidate ad ingaggiarlo, anche se non sono assolutamente da escludere clamorosi colpi di scena.