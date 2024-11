Kvara-Napoli, salta il rinnovo: pagano la clausola, c’è l’accordo

Sembrava potesse essere imminente la fumata bianca tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia, ma invece qualcosa è andato storto.

Stando alle ultime notizie, infatti, più che bianca, la fumata sulla trattativa per il rinnovo del talento georgiano è addirittura nera, come confermano anche le tensioni registrate nell’ultimo incontro fra le parti, che di conseguenza non ha portato a nessun accordo. La situazione è già complicata di suo, ma nelle prossime settimane potrebbe addirittura peggiorare, visto e considerato che l’agente di Kvaratkshelia sarebbe in contatto con un’altra grande d’Europa, con la quale un accordo sarebbe invece stato raggiunto.

Essenzialmente questa società si sarebbe detta disposta a pagare la cifra della clausola richiesta dal procuratore del georgiano, così da riuscire ad assicurarsi senza troppi problemi uno dei migliori esterni in circolazione.

Salta il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli: c’è l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, che a sorpresa sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. L’opera di convincimento fatta in estate da Antonio Conte sembrerebbe aver semplicemente rimandato di 12 mesi quello che in realtà il georgiano voleva fare quest’anno, ovvero lasciare il club partenopeo.

Non c’è altra spiegazione, sennò un accordo sul suo rinnovo di contratto sarebbe stato raggiunto da tempo. Kvaratskhelia non si trova più bene a Napoli, ma non perché Conte non lo fa giocare o perché ci sono problemi all’interno dello spogliatoio che lo destabilizzano, ma semplicemente perché il suo futuro non lo vede in azzurro, ma altrove. E lo conferma il fatto che il suo agente, Mamuka Jugeli, avrebbe già incontrato il presidente di una grande d’Europa per parlare del trasferimento del suo assistito nella prossima estate di calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato dal collega di Sky Sport Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, il rinnovo di Kvaratkshelia con il Napoli rischia di saltare per via dell’importante distanza fra domanda ed offerta che persiste fra le parti. Altro tallone d’Achille della trattativa la clausola rescissoria, che per De Laurentiis deve essere alta mentre per Jugeli ed assistito massimo di 80 milioni di euro, visto che sarebbe stato anche trovato qualcuno disposto a pagarla per ingaggiare il georgiano.

Pagano la clausola di Kvaratkshelia: addio Napoli

Kvicha Kvaratskhelia potrebbe non giocare a Napoli nella prossima stagione. Il tutto perché il suo agente, Mamuka Jugeli, starebbe mettendo su un’operazione incredibile con una delle società più grandi d’Europa (e del mondo).

Stando a Luca Marchetti, infatti, il procuratore del georgiano avrebbe incontrato negli scorsi giorni il presidente del Barcellona Joan Laporta, mettendo delle solide basi per una trattativa che potrebbe prendersi la scena la prossima estate. Non solo, come confermato anche da alcune voci provenienti dalla Spagna, il numero uno blaugrana si sarebbe detto disposto a pagare gli eventuali 80 milioni di euro della clausola rescissoria di Kvaratskhelia, ed ecco spiegato il motivo del perché Jugeli stia insistendo così tanto con De Laurentiis.