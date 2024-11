Rinnovo Kvaratskhelia: arriva un altro indizio, annuncio della Gazzetta

Sorpresa in casa Napoli. Ecco nuovi indizi relativi al futuro di Kvaratskhelia: ci sono delle importanti novità che riguardano l’attaccante georgiano.

Protagonista con gli azzurri anche in questo inizio di campionato, il giocatore resta un punto di riferimento per la rosa di Antonio Conte che ha saputo plasmare a suo piacimento il georgiano che è cresciuto notevolmente anche in questa stagione.

Adesso c’è attesa per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia, con il Napoli che non ha fretta considerando la scadenza fissata a giugno 2027. Al contrario, invece, Kvicha ha voglia di firmare subito il prolungamento, visto che il suo stipendio è al di sotto delle aspettative.

C’è un nodo che riguarda il prezzo della clausola rescissoria sul contratto di Kvaratskhelia. A fare il punto della situazione su questa trattativa è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito alla fumata bianca su questo affare.

De Laurentiis l’ha promesso ed intende portare avanti la propria parola. Il rinnovo, però, arriverà solo alle condizioni del patron azzurro che ha già rifiutato la richiesta di ingaggio di 8 milioni a stagione, fatta dagli agenti del georgiano.

Il patron si è spinto intorno ai 5 più bonus. Una base di partenza che dovrà trovare il consenso da parte di Kvaratskhelia. Ma c’è un altro problema che riguarda il prezzo della clausola rescissoria.

A che punto è la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli?

Antonio Conte attende di conoscere al più presto il futuro dell’attaccante georgiano. In casa Napoli si vuole evitare di vivere la stessa situazione già assistita con Victor Osimhen.

Ecco perché, anche da parte dei dirigenti e di Aurelio De Laurentiis, c’è prudenza massima. Ad aiutare gli azzurri anche la scadenza del contratto del georgiano, che è legato al Napoli fino a giugno 2027.

Il calciatore, però, chiede almeno un ritocco dell’ingaggio visto che ad oggi non arriva neanche a 3 milioni. Una situazione paradossale che rischia di compromettere la seconda parte di stagione di Kvara.

Intanto, alla finestra per il giocatore ci sono Barcellona e Bayern Monaco.

Quale futuro per Kvara al Napoli?

Le parti hanno avuto modo di confrontarsi nell’ultimo periodo. C’è la volontà di raggiungere l’accordo entro dicembre 2024 ma ad oggi c’è ancora una distanza fra domanda e offerta.

Il problema, infatti, non è tanto lo stipendio di Kvara ma il valore della clausola rescissoria. Gli agenti del giocatore vogliono inserirla ad 80 milioni di euro, il Napoli a 100.