Rigore Inter, scontro De Laurentiis-Marotta: volano accuse pesanti

Il rigore assegnato all’Inter contro il Napli ha causato mille polemiche e l’intervento di De Laurentiis ha aumentato l’attenzione mediatica.

La partita di San Siro è stata giocata alla pari dalle due squadre che sono riuscite a mettere in mostra il meglio possibile che avevano da offrire, pur non facendo scintille come invece si aspettavano tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, rimasti un po’ delusi dallo spettacolo offerto dalla squadra di Conte e da quella di Simone Inzaghi.

Il punto principale della discussione post-partita non è stato il lavoro tecnico-tattico delle due squadre ma l’arbitraggio di Mariani che è finito al centro di numerose polemiche per il rigore assegnato a Denzel Dumfries sul lievissimo tocco di Frank Anguissa.

Inter-Napoli porta allo scontro De Laurentiis-Marotta

Il rigore assegnato all’Inter e poi sbagliato da Hakan Calhanoglu ha causato polemiche su polemiche, portate avanti per molti giorni e che proseguono tutt’ora, sull’arbitraggio di Mariani e sul mancato intervento del VAR che ha fatto andare su tutte le furie Antonio Conte subito dopo la partita.

Lo sfogo dell’allenatore del Napoli ha colpito anche Aurelio De Laurentiis che direttamente sui canali ufficiali del Napoli ha voluto mostrare supporto alla squadra e all’allenatore criticando aspramente le parole di Beppe Marotta che ha parlato, invece, di rigore solare assegnato ai nerazzurri.

Si è arrivati allo scontro totale tra De Laurentiis e Marotta e ora la situazione è incandescente.

De Laurentiis vs Marotta: la decisione dell’Inter

Le parole di De Laurentiis sono state molto dirette perché hanno chiamato in causa in prima persona il presidente nerazzurro che, a sua volta, aveva già citato Conte per difendere la sua squadra e l’operato di Mariani.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter non ha intenzione di continuare la polemica ma è estremamente infastidita dall’atteggiamento di De Laurentiis e Conte, e pensa addirittura che sia dipesa da uno “studio a tavolino” di per sviare l’attenzione dal campo.

Per l’Inter non era il caso e non era nemmeno il momento per alzare il livello della tensione e per questo non arriveranno ulteriori risposte ufficiali. Marotta e Inzaghi, ora, vogliono che la sfida con il Napoli torni a essere giocata soltanto sul campo.

Inter-Napoli, Mariani paga a caro prezzo: spedito in Serie B

Gli errori di Mariani e del VAR in Inter-Napoli sono evidenti per la dirigenza arbitrale che ha deciso di punire il direttore di gara mandandolo in Serie B per alcune settimane. È stato deciso, dunque, di non affidargli altre partite di Serie A perché non ha saputo gestire al meglio il big match di San Siro.

A questo punto significa che le lamentele del Napoli e in primis di Antonio Conte sulla classe arbitrale erano giuste e che il rigore assegnato all’Inter è uno dei cosiddetti “rigoini” che ormai fanno da esempio negativo per la classe arbitrale.