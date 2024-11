Calciomercato Napoli, lo prendono a gennaio: “Piace a Conte”

De Laurentiis è pronto ad accontentare Antonio Conte: ultimissime notizie riguardo il prossimo obiettivo degli azzurri, ecco tutti i dettagli.

Giorni di riflessioni, in casa Napoli, per quanto riguarda le prossime scelte da fare in sede di calciomercato.

La sosta per le Nazionali, infatti, serve anche a fare il punto della situazione sulle operazioni in entrata e in uscita. C’è una lista lunga di giocatori che sono pronti a salutare il club azzurro anche se Conte avrebbe chiesto a Manna qualche rinforzo in difesa.

Il sogno Skrinair è destinato a restare tale per il Napoli, soprattutto dopo l’inserimento da parte della Juventus che ha bisogno con urgenza di un altro difensore centrale dopo il doppio infortunio di Cabal e Bremer.

Ecco perché, gli occhi degli azzurri sono finiti su un altro calciatore che ha trovato il gradimento da parte di Antonio Conte che in questa prima parte di stagione ha messo da parte Rafa Marin. Il difensore spagnolo, che può salutare a gennaio, dovrà essere sostituito da un giocatore diverso che può trovare spazio nel corso del campionato.

Prima di procedere alla scelta sul difensore da prendere, la dirigenza cerca un accordo con Conte per puntare su un profilo gradito al tecnico salentino.

Calciomercato Napoli: un altro difensore nel mirino

E’ la redazione sportiva di Radio Marte a lanciare questa nuova indiscrezione di calciomercato, relativa al prossimo colpo del Napoli in difesa.

C’è l’annuncio, infatti, riguardo il nome del calciatore che ha trovato il gradimento da parte di Conte che ha dato il via libera alla trattativa.

“Ikatura piace tanto al Napoli per gennaio”, questo il messaggio che è arrivato direttamente da Castel Volturno e che è stato riportato dalla radio partenopea. Il calciatore del Borussia Moenchengladbach è già stato seguito in passato dal Napoli e potrebbe tornare di moda per il prossimo mercato invernale.

Ikatura al Napoli? Il rinforzo dal Giappone che fa felice De Laurentiis

L’arrivo a Napoli di Ikatura può rendere felice anche De Laurentiis, che da anni sognava di portare in azzurro un giocatore giapponese. Infatti, con l’arrivo del classe 1997, si potrebbe espandere sempre di più il marchio Napoli anche in Asia.

Resta comunque l’incognita sul prezzo del Moenchengladbach, che reputa il suo difensore uno dei big della squadra. Ecco perché, in seconda battuta, c’è sempre la pista che porta a Radu Dragusin del Tottenham, che potrebbe tornare in Italia in prestito.