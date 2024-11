Due scontenti via a gennaio: delusi da Conte, hanno già un altro club

Il Napoli a gennaio può perdere due calciatori che non sono per niente contenti con Antonio Conte: stanno già trovando un’altra squadra.

Gli azzurri sono al primo posto in classifica e vogliono provare a tenere la vetta quanto più a lungo possibile. Non sarà facile visto che tutte le big hanno rose molto importanti e siamo ancora a 1/3 del campionato e tante cose potranno ancora cambiare, in positivo e in negativo e per questo anche la squadra azzurra vuole portare qualche novità per provare a crescere ancora.

Non tutti i calciatori della rosa attuale sono felici con Antonio Conte e per questo motivo a gennaio potrebbero esserci almeno due cessioni.

Calciomercato Napoli, Conte fa fuori due calciatori: via a gennaio

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e può portare novità importanti per la rosa di Antonio Conte. La squadra costruita in estate è sicuramente molto forte nel complesso ma mancano ancora dei tasselli per permettere alla squadra di restare in corsa per obiettivi importanti fino alla fine della stagione.

Il ds Giovanni Manna ha lavorato sodo insieme a Conte e al resto della dirigenza per chiudere dei colpi importanti ma anche per avviare delle trattative che il Napoli potrebbe chiudere a gennaio per rendere felice il tecnico.

Chi invece non è felice c’è anche in casa Napoli e a gennaio è prevista la cessione di almeno due calciatori.

Napoli: due addii a gennaio

Antonio Conte ha scelto il suo 11 titolare e i conseguenti sostituti e per tutti gli altri c’è poco spazio. Poi c’è chi di spazio non ne ha proprio e a gennaio vuole andare via: stiamo parlando di Rafa Marin e Michael Folorunsho, arrivati a Napoli con aspettative molto alte ma che, invece, non hanno fatto breccia nel cuore del tecnico leccese.

Rafa Marin ha collezionato 0 minuti in Serie A, ha giocato solo una partita in Coppa Italia e per questo il suo rendimento non è valutabile ma Antonio Conte lo studia ogni giorno in allenamento e non lo reputa all’altezza della sua squadra.

Lo stesso vale anche per Michael Folorunsho che si pensava potesse diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte ma che in Serie A ha collezionato solo 23 minuti e quindi anche lui ha chiesto di partire a gennaio per avere maggior minutaggio altrove.

Folorunsho in Serie A, Rafa Marin torna al Real Madrid

Rafa Marin non gioca al Napoli e può tornare al Real Madrid. L’emergenza in difesa per Carlo Ancelotti può portare alla scelta estrema di riacquistare il difensore spagnolo che – dicono in Spagna – piaccia molto al tecnico italiano.

Per Folorunsho, invece, la situazione è diversa: vuole imporsi in Serie A e ha già due offerte sul tavolo da Lazio e Atalanta che in estate avevano provato ad acquistarlo ma non convinsero il club partenopeo con le rispettive offerte.