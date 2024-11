Già scelto il dopo-Lukaku: è il sogno di Conte, arriva grazie a Osimhen

Il Napoli lavora per il presente e per il futuro, visto che Lukaku ha accontentato Conte, ma rischia di non bastare.

Il fatto che stiano lavorando anche per il Napoli del domani è un buon presagio, in conflitto con chi pensava che Conte, al Napoli, potesse essere solo di passaggio.

Giovanni Manna sta lavorando col Napoli e lo fa a lungo termine, magari con Antonio Conte sempre in panchina assieme a Lele Oriali, in quello che è un progetto messo in piedi e che sarà duraturo. Così duraturo da prendere Lukaku subito, per poi scegliere un altro bomber nell’attacco di Antonio Conte e del Napoli, che possa durare per anni e anni, vista l’età e l’importanza che avrà nell’operazione che mette in piedi il club azzurro.

Calciomercato Napoli: il colpo grazie ad Osimhen

Con i soldi della clausola di Osimhen il Napoli non andrà a tappare quelle che sono state le uscite monetarie nella passata stagione, ma sarà investimento totale, per portare il Napoli di nuovo ad alti livelli anche in Champions League, dove De Laurentiis vorrà conquistarsi sul campo, anno dopo anno, la possibilità di vedere la SSC Napoli al Mondiale per Club.

Nell’ipotesi futura c’è quella di investire ancora e, considerando che Big Rom non è più giovanissimo, il futuro potrebbe essere senza Lukaku già nel prossimo anno o comunque vedendolo in azzurro per un massimo di due anni.

Lukaku dopo il Napoli, presumibilmente, tornerà a giocare all’Anderlecht, in Belgio, posto e squadra che ama come più volte dichiarato. E a quel punto, chi sarà il nuovo attaccante del Napoli? Il club ha già sondato Bonny del Parma, ma non è il vero colpo da sogno per Antonio Conte. Come svelato oggi, il Napoli starebbe pensando al grande colpo in Europa.

Il Napoli pensa già al dopo-Lukaku: la rivelazione

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi al colpo Lukaku, che è stato importante, ma rischia di non essere il più importante nel giro di due-tre anni, per quello che è il progetto tecnico con Giovanni Manna e Antonio Conte. Il Napoli, al contrario di quanto è successo in passato con Haaland, sta valutando di prendere e anticipare la forte concorrenza su Gyokeres. Con il norvegese, Giuntoli e i club italiani, se lo fecero “sfuggire” con il Dortmund che lo prese prima di Napoli e le altre. L’attaccante svedese invece, attualmente, ha un valore di mercato che tocca i 100 milioni. E se, convincendo lo Sporting, il Napoli andasse su cifre di quel tipo? A quel punto starà allo svedese scegliere se accettare o meno il club azzurro, in quella che è un’operazione possibile a queste cifre, anche per un club come il Napoli.

Chi è l’attaccante che sogna Conte? La possibile soluzione

Il direttore di Radio Kiss KIss Napoli, Walter de Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su un attaccante, del quale non fa nomi però, per il dopo-Lukaku. Due nomi per l’attacco, in caso di Champions League nel 2025/2026. Da una parte Bonny e dall’altro un sogno vero e proprio. Ed è Gyokeres il sogno? Possibile, il Napoli lo monitora.