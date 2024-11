Kvaratskhelia al Barcellona: scambio con il Napoli, svelata l’ultima offerta

Kvaratskhelia al Barcellona? Napoli spiazzato, ecco l’ultima offerta da parte dei blaugrana che sono pronti a strappare il talento georgiano alla Serie A.

Trattativa ferma per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. I contatti tra l’entourage e la dirigenza azzurra non hanno portato alla fumata bianca. C’è ancora distanza, ecco perché altre squadre sono pronte a farsi avanti per prendere il calciatore che è nel mirino de Barcellona.

C’è ancora distanza fra il Napoli e Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto. I problemi sono principalmente legato allo stipendio, il calciatore chiede 8 mentre gli azzurri hanno offerto 5 più bonus, ed il prezzo della clausola.

Intanto, da Barcellona arrivano degli aggiornamenti riguardo il possibile arrivo in blaugrana del georgiano che è nel mirino anche del Psg che in estate si era spinto fino a 11 milioni d’ingaggio. La volontà di Conte di tenere il calciatore ha fatto sì che Kvara rifiutasse la proposta dei francesi.

Adesso, però, la situazione si è ribaltata: senza un rinnovo, con ritocco dello stipendio, il calciatore è pronto a salutare.

Kvaratskhelia Barcellona: ci sono delle novità, il Napoli è rassegnato

E’ l’edizione odierna di Repubblica a fare il punto della situazione riguardo la volontà di Kvaratskhelia di lasciare Napoli.

Il georgiano è deluso dall’atteggiamento degli azzurri e di Aurelio De Laurentiis, che aveva promesso il rinnovo e il ritocco dell’ingaggio. Lo stipendio di Kvaratskhelia, infatti, ad oggi è basso rispetto al reale valore del calciatore, che resta uno dei migliori della rosa del Napoli.

Ecco perché, gli agenti di Kvaratskhelia portano avanti anche i dialoghi con il Barcellona che ha promesso a Flick un colpo da novanta per la prossima estate.

Gli spagnoli, infatti, sono pronti a chiudere quest’affare da sogno, ed hanno già messo sul piatto 80 milioni di euro per portare al Barcellona Kvaratskhelia.

Non è da escludere anche un altro scenario. Ovvero l’inserimento nell’affare di qualche contropartita tecnica gradita agli azzurri, come l’attaccante brasiliano Vitor Roque, profilo che piace e non poco a Manna.

Calciomercato Napoli: si tratta per la cessione di Kvara

Kvaratskhelia sogna il Barcellona: i blaugrana vogliono fare sul serio per prendere il calciatore che sta trattando, senza successo, il rinnovo con il Napoli. C’è ancora distanza fra domanda e offerta, con De Laurentiis che spera di incassare dalla cessione del georgiano almeno 100 milioni di euro.

Ecco perché i blaugrana si sono fatti vivi ed hanno garantito agli agenti di Kvara un investimento massimo di 80 milioni. Nell’affare, però, può rientrare qualche giocatore gradito alla dirigenza, per arrivare alla fatidica cifra richiesta da ADL.