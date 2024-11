Kvaratskhelia via in estate, ok di Conte: scelto il sostituto

Il calciomercato del Napoli è un argomento sempre attuale: ci sono importanti novità che riguardano il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli e i napoletani si godono il suo talento ma sanno che non ci può essere un futuro troppo lungo insieme. Nel calcio di oggi difficilmente un calciatore si lega per sempre a una squadra e anche per Kvaratskhelia presto arriverà il momento dei saluti per accettare altre realtà e sfide importanti e provare a fare uno step in avanti in carriera. Il suo nome divide a metà la tifoseria azzurra: c’è chi vorrebbe trattenerlo per tutta la carriera e chi, invece, accetterebbe di buon grado la sua cessione perché non lo vede più incisivo come un tempo.

Il futuro di Kvaratskhelia si decide a fine stagione: intanto ci sono già sirene di addio e colloqui per trovare il sostituto adatto.

Calciomercato Napoli: deciso il futuro di Kvaratskhelia

Un argomento di discussione quotidiano in casa Napoli è il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano può lasciare gli azzurri al termine della stagione

Il talento di Kvaratskhelia è un dono della natura e i tifosi del Napoli sanno bene che perderebbero un calciatore fortissimo – tra l’altro ancora molto giovane – che potrebbe fare le fortune della squadra per molti anni. Con Antonio Conte ha abbassato il suo raggio d’azione e non è sempre incisivo come quando arrivò in azzurro e anche per questo si stanno facendo delle valutazioni.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra il Napoli e Kvaratskhelia sembra arrivato il momento dell’addio: a fine stagione si separeranno le strade.

Ok di Conte all’addio di Kvaratskhelia: si lavora per il sostituto

Kvarastkhelia è nel mirino del Barcellona. Già in estate i blaugrana hanno fatto un sondaggio ma il Napoli aveva risposto di no, per evitare di smantellare completamente la rosa di Antonio Conte che, tra l’altro, aveva chiesto la sua permanenza come uno dei paletti per firmare con gli azzurri.

Secondo Il Corriere dello Sport, ora che il rinnovo di contratto di Kvara con il Napoli non arriva, la società sta prendendo in considerazione seriamente la possibile cessione al Barcellona che è tornato alla carica. Se arrivasse un’offerta da 100 milioni il Napoli darebbe il suo assenso, e l’ok arriverebbe anche da Antonio Conte che poi vorrebbe investire quei soldi per arrivare al sostituto e ad altri nomi importanti.

Con la cessione di Kvaratskhelia il Napoli di Conte potrebbe tornare al classico 3-5-2 che piace all’allenatore salentino e prendere una seconda punta adatta a Romelu Lukaku ma anche un esterno sinistro a tutta fascia, ma di quelli importanti.

Cessione Kvaratskhelia: il Napoli compra due calciatori

La cessione di Kvaratskhelia al Barcellona sarebbe il sacrificio giusto per il Napoli per andare a rinforzare la rosa in tutti gli altri reparti. 100 milioni non sono pochi la coppia Manna-Conte sta già pensando a come investirli sul mercato.

Per la fascia sinistra il nome che fa impazzire Conte è Ian Maatsen dell’Aston Villa che potrebbe essere la nuova freccia mancina, anche se il suo valore si aggira sui 40 milioni di euro. Mentre per affiancare Romelu Lukaku non è da escludere un colpo alla Vitor Roque, calciatore brasiliano di proprietà del Barcellona, già nel mirino del Napoli in estate e con un valore di 30 milioni di euro.