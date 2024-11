Il “gemello” di Kvaratskhelia svenduto dal Lione: assalto del Napoli

Il Lione sta vivendo una situazione finanziaria drammatica e ora rischia la retrocessioen in Ligue 2: a gennaio svenderà i calciatori migliori.

I francesi vivono un periodo estremamente difficile perché ieri è stata annunciata la notizia dalla Federazione della retrocessione di ufficio qualora non dovessero sistemare la situazione economica entro la fine della stagione. E l’unico modo per farlo sarà con la cessione di alcuni dei pezzi pregiati che hanno attualmente in rosa nel mercato di gennaio. Come se non bastasse, poi, il Lione avrà il mercato bloccato in entrata nella finestra di trasferimenti invernale.

Il futuro di molti calciatori del Lione interessa alle big europee e ora il Napoli si è messo sulle tracce del “gemello” di Khvicha Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, colpo dal Lione: le ultime

La situazione del Lione è da monitorare. Tutti i top club stanno iniziando a prendere informazioni sui calciatori della rosa per capire chi può essere acquistato a gennaio e chi può già fare il definitivo salto di qualità.

Giovanni Manna è molto attento a quello che sta accadendo in casa Lione perché i francesi hanno molti calciatori interessanti in rosa che potrebbero essere “svenduti” a gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è al lavoro per uno dei calciatori di lusso del Lione, georgiano come Kvaratskhelia e che ha fatto faville in coppia con il 77 azzurro.

Napoli su Georges Mikautadze: colpo per l’attacco

Il Napoli segue con interesse Georges Mikautadze del Lione. I francesi, come detto, dovranno cedere molti calciatori e il classe 2000 georgiano è uno di quelli più interessanti. La rosa del club francese ha un’età media molto bassa e quindi sarebbero occasioni importanti anche per il futuro.

Mikautadze al Napoli potrebbe essere il colpo ad effetto per il mercato del Napoli. Il suo arrivo in Serie A in maglia azzurra, però, dipende solo dal futuro di Simeone: se l’argentino andrà via allora Manna ne approfitterà per portare un centravanti come Mikautadze che può essere utile al gioco di Conte.

Nell’ultimo Europeo con la Georgia ha fatto benissimo in coppia con Kvaratskhelia, attirando l’attenzione di diverse squadre europee, prima di firmare poi con i francesi.

Mikautadze e non solo: per la fascia occhio a Maitland-Niles

Il Napoli può strappare Mikautadze al Lione per circa 10 milioni di euro. Cifre abbordabili e d’occasione per un attaccante ancora molto giovane che potrebbe esaltarsi con Conte. Ma non è l’unico calciatore che piace del Lione.

Nell’ottica di un nuovo cambio modulo con ritorno al passato, il Napoli pensa anche a un nuovo esterno di fascia e potrebbe pensare seriamente all’ingaggio di Ainsley Maitland-Niles, con un passato decennale all’Arsenal e anche una breve parentesi alla Roma da gennaio a giugno del 2022.