Infortunio prima di Napoli-Roma: lascia il ritiro della Nazionale

La partita tra Napoli e Roma sarà importantissima per Antonio Conte e Claudio Ranieri che cercano certezze immediate.

Il cambio in panchina per i giallorossi ha portato una ventata di entusiasmo importante che il Napoli dovrà essere bravo a frenare per evitare brutte sorprese di rientro dalla sosta. I campionati delle due squadre hanno preso strade completamente diverse fino ad oggi e per questo motivo Conte vuole continuare a vincere e tenere la testa della classifica, provando a uscire da una serie di partite estemamente complesse, con la testa altissima.

Napoli-Roma è una partita molto sentita dai tifosi e anche dai calciatori che non vogliono sbagliare: ma ora c’è un infortunio che preoccupa.

Infortunio prima di Napoli-Roma: le ultime

Conte contro Ranieri è un inno al calcio italiano: i due allenatori sono tra i migliori in circolazione e sarà certamente una grande partita.

La partita tra Napoli e Roma sarà delicatissima sotto tutti i punti di vista. Il ‘Derby del Sole’ è sempre caldissimo e ora ha in palio il futuro di entrambe le squadre: il Napoli non vuole sbagliare per dare un altro colpo al campionato e la Roma non può sbagliare per evitare di far partire male l’avventura di Ranieri.

Secondo le ultime notizie, c’è un infortunio importante prima di Napoli-Roma che mette a rischio la presenza nel big match: il calciatore ha lasciato il ritiro della nazionale.

Infortunio in Nazionale: lascia il ritiro

Napoli-Roma verrà giocata di fronte a una cornice di pubblico immensa: ci saranno 50.000 tifosi al Maradona per il ritorno in campo della squadra di Conte e per la prima di Claudio Ranieri. Il tecnico salentino ha intenzione di evitare qualsiasi “scherzetto” e sta preparando già al meglio la sfida.

La Roma ha seri problemi di gestione della rosa e ora per Claudio Ranieri potrebbe esserci un nuovo problema: Tommaso Baldanzi ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per infortunio.

Il trequartista ex Empoli ieri non ha preso parte alla gara dell’Italia Under 21 contro la Francia: è rimasto in panchina per tutto l’incontro per un piccolo risentimento muscolare. E salterà anche l’amichevole contro l’Ucraina, come comunicato dalla FIGC che ha poi confermato il suo ritorno immediato a Roma.

Baldanzi a rischio per Napoli-Roma?

Tommaso Baldanzi rischia di saltare Napoli-Roma per infortunio. Il trequartista è stato spesso utilizzato al posto di Dybala in questo campionato e ora la sua assenza potrebbe pesare parecchio ma Ranieri ha già pronte le alternative.

Per la sfida del Maradona Ranieri ha pronta la mossa Matias Soulé che ha un feeling particolare con il Napoli e potrebbe essere una delle sorprese per prendere alla sprovvista la difesa di Conte.