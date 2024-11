Kvara, altro che permanenza: il rinnovo è per l’addio, la rivelazione

La sosta per le Nazionali è solo lo sfondo dell’ennesimo atto della vicenda Kvaratskhelia legata al suo rinnovo col Napoli.

Perché gli azzurri, ormai è risaputo, stanno cercando di portare al termine quella che è la spinosa trattativa col contratto che sì, è ancora lungo e fissato fino al 2027, ma chiaramente a quelle cifre, non può durare certamente fino a tale data.

Perché dopo lo Scudetto vinto c’è qualcosa da sistemare, ma non tanto come premio, bensì per le qualità mostrate dal ragazzo che, nonostante la stagione vissuta al decimo posto col Napoli, ha sempre dimostrato di essere di un’altra qualità. In giro per l’Europa ci sono le big del calcio Mondiale pronte a piombare su di lui. E il Napoli ha urgente bisogno di rinnovare, per provare quantomeno a convincerlo. Ma occhio perché, la mossa del rinnovo, potrebbe giocare a suo favore sì, ma sempre per la cessione.

Rinnovo Kvara: cessione in vista nonostante la firma

La cessione potrebbe arrivare ugualmente, il rinnovo potrebbe servire solo al fine di venderlo. Lo riportano da Il Corriere dello Sport, quello che riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, calciatore attualmente impegnato con la Georgia per la Nations League, ma al centro delle vicende di calciomercato.

Il Napoli continua ad incontrarsi col suo agente e le cifre del rinnovo sono comunque altine per gli standard del club azzurro, che ha ridotto il tetto ingaggi. Rispetto all’attuale contratto è chiaro che si andrà verso un rialzo di un certo livello, ma quasi imparagonabile con le cifre che proporrebbero altrove.

E allora il Napoli, per convincere Kvaratskhelia a restare, dovrà strappare un accordo: rinnovo con permanenza temporanea. Oppure rinnovo sì, ma per “salutarsi bene”. Alle porte, per Kvara, c’è una big in Spagna che difficilmente se lo farà scappare.

Calciomercato: Kvara rinnova e saluta, ecco come

Il rinnovo di Kvaratskhelia potrebbe portare comunque alla separazione. Un po’ in stile Osimhen, ma col Napoli che vorrebbe chiedere a Kvaratskhelia di rinnovare appunto, per accontentarlo sulle richieste economiche, ma potendo restare poi un altro anno almeno, prima della grande cessione a cifre spropositate. Perché per la stagione che sta facendo, con il prospetto di fare ancora meglio tra il continuo di questa stagione e l’eventuale prossima, sempre con Antonio Conte in panchina e con la vetrina della Champions League, permetterebbe al Napoli una cessione a cifre clamorose, se si andrà verso i 150 o 200 milioni di euro. Uno scambio di favori, altrimenti sarà cessione immediata col Napoli che dovrà reinventarsi qualcosa, già nell’immediato, al termine di questa stagione.

Chi prende Kvara? Un club in Spagna sta insistendo sul georgiano

C’è un club tra i diversi che ha voglia di tornare a primeggiare in Champions League. Mettendolo affianco a Lewandowski e Lamin Yamale, il tridente clamoroso che si formerebbe al Barcellona, è con Kvaratskhelia. Fa parte del casting, spiegano dalla stessa fonte, che vede protagonisti anche Nico Williams e Rafa Leao. Ma il georgiano, più degli altri, stuzzica di più il club della Liga che ha voglia di anticipare quella che è la potenziale concorrenza del Real Madrid che, nonostante i “Galattici” già presenti in rosa, potrebbe affrontare una nuova rivoluzione senza Rodrygo o chissà chi altro, prendendo Kvara che ha più volte annunciato di aver tifato per i Blancos sin da bambino, con Guti suo idolo.