Mercato Napoli: nuovo acquisto in attacco, arriva dalla Francia

Dalla Francia alla Serie A: il destino è già segnato. Ecco nuovi aggiornamenti di mercato riguardo il prossimo colpo del Napoli in attacco.

Il Napoli ci ha preso gusto. Dopo Victor Osimhen, gli azzurri sono pronti a pescare nuovamente in Ligue 1. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, Manna ha individuato il prossimo numero nove, che avrà il compito di sostituire all’occorrenza Romelu Lukaku.

C’è un altro centravanti nel mirino del Napoli, che hanno messo nel mirino il giocatore che ha ben impressionato in Francia con la maglia del Rennes.

Chi vuole prendere il Napoli in attacco?

Il futuro di Raspadori e Simeone è già stato deciso. Infatti, entrambi sono fuori dal progetto tecnico del Napoli e fra gennaio e giugno saluteranno gli azzurri.

L’obiettivo della società è quella di monetizzare dalle cessioni dei due attaccanti, che non rientrano nel futuro di Conte, e rinnovare completamente il reparto offensivo con l’innesto di altri giocatori più giovani.

Nella lista della spesa della società non c’è solo Bonny del Parma, che è un altro profilo attenzionato dal club. In queste ultime ore è uscito fuori un altro nome, riportato dalla redazione di AreaNapoli.it

Tra gli attaccanti seguiti dalla dirigenza c’è anche Arnaud Kalimuendo del Rennes che è un obiettivo del Napoli. Il calciatore, protagonista con la Francia Under 21, è stato osservato da tanti scout nell’ultimo periodo, tra cui anche quelli del Napoli che hanno avuto la possibilità di visionare il giocatore nella partita contro i pari età dell’Italia. C’è un rapporto favorevole da parte degli addetti ai lavori che hanno consigliato l‘acquisto del calciatore, che è nel mirino anche della Juventus.

Kalimuendo al Napoli: occhio alla concorrenza della Juventus

Kalimuendo ha un prezzo di 25 milioni di euro. Il Napoli è in agguato ed è pronto a sfruttare l’occasione per prendere l’attaccante che è uno di quelli che può far bene in Serie A. Ha la caratteristiche giuste per il campionato italiano. L’investimento è alla portata della società che però dovrà rimandare tutto al prossimo giugno. Infatti, per gennaio non sono previsti acquisti in attacco.

Non resta, dunque, che attendere per quanto riguarda il futuro di Kalimuendo che è un obiettivo dichiarato anche di Giuntoli, alla ricerca di un vice Vlahovic.