Napoli, infortunio Lukaku: il motivo del rientro spaventa Conte

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per fare ritorno a Napoli dove riprenderà ad allenarsi con i compagni in vista di Napoli-Roma.

L’attaccante belga è stato impegnato conro l’Italia nell’ultima partita di Nations League ma la sua prestazione non è stata positiva contro Alessandro Buongiorno che ha imparato a conoscerlo bene in allenamento e lo ha bloccato senza alcuna difficoltà. Non è il miglior momento di forma per Lukaku che con il Napoli sta deludendo le aspettative e rischia di creare grosse polemiche con il mondo azzurro.

Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio e rientrerà a Napoli nelle prossime ore ma c’è una notizia che riguarda un suo infortunio che spaventa Antonio Conte.

Infortunio per Lukaku con il Belgio: le ultime

Lukaku torna al Napoli dopo la partita contro il Belgio ma non torna nel migliore dei modi, né mentalmente né fisicamente. Non ha fatto bene contro l’Italia e ora ha intenzione di tornare a lavorare forte con gli azzurri.

Le prestazioni di Romelu Lukaku non stanno convincendo nessuno in casa Napoli. Tutti si aspettavano un impatto travolgente con Antonio Conte ma dopo le prime partite in cui ha fatto la differenza, ora per il belga sono arrivate tutte le difficoltà ed è fermo ad appena 4 gol in campionato.

Secondo le ultime notizie, c’è apprensione in casa Napoli circa le condizioni di Romelu Lukaku: c’è un infortunio dietro al forfait con la nazionale.

Infortunio al ginocchio per Lukaku: la rivelazione del ct Tedesco

Il forfait di Lukaku con la nazionale è stato comunicato ieri dal Belgio che ha annunciato il suo ritorno anticipato a Napoli nelle prossime ore. Ma il suo rientro in casa azzurra potrebbe non essere una cosa sulla quale sorridere perché poi ci ha pensato il ct Domenico Tedesco a svelare i veri motivi di questa scelta.

“Ha voluto scendere in campo contro l’Italia perché per noi si trattava di una finale”, ha ribadito il ct del Belgio parlando della grande passione di BigRom per il suo paese, “ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, è cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era più a disposizione” – la motivazione del ct dei Diavoli Rossi -.

Ma non è finita qui perché per questa infiammazione al ginocchio “per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi”, ha comunicato Tedesco.

I tempi di recupero di Lukaku

L’infortunio di Romelu Lukaku tiene in ansia il Napoli e Antonio Conte. Domenica prossima c’è una partita importantissima contro la Roma – ex squadra di Lukaku – e non avere BigRom in campo sarebbe estremamente deleterio.

I tempi di recupero di Lukaku, però, dovrebbero essere relativamente brevi: con 3-4 giorni di riposo potrà tornare ad allenarsi in campo martedì alla ripresa ufficiale degli allenamenti. Conte e lo staff medico del Napoli restano in allerta ma sono fiduciosi per la sua presenza contro la Roma.