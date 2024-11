Napoli, non solo Lukaku: torna prima dalla Nazionale, i motivi

C’è grande attesa, in casa Napoli, dopo le ultime notizie su Romelu Lukaku. Il belga non è l’unico a tornare prima dalle Nazionali. Ecco le ultimissime riguardo un altro rientro.

Arrivano degli aggiornamenti importanti in merito al ritorno a Castelvoturno del giocatore che, rispetto alla tabella di marcia, potrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore.

Una svolta inaspettata anche per Antonio Conte che adesso dovrà gestire la situazione in vista della prossima partita di campionato contro la Roma.

Romelu Lukaku ha lasciato il ritorno della Nazionale belga per tornare prima a Napoli. La Federazione ha informato i tifosi riguardo questa situazione con l’attaccante che ha accusato qualche problema fisico e andrà valutato in vista delle prossime partite.

Martedì riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno per preparare il match del Maradona contro la Roma. Intanto, oltre a Lukaku anche un altro giocatore sarà presto a Napoli: ecco tutti i dettagli.

Salta l’ultima partita della Nazionale: torna a Napoli, ecco i dettagli

A fare il punto della situazione è ilmattino.it che attraverso la propria versione online ha reso noto i dettagli di questo rientro anticipato da parte del big.

Non solo Lukaku, dunque, che andrà valutato dopo i problemi al ginocchio riscontrati negli ultimi giorni, anche un altro calciatore è pronto a tornare a Napoli nelle prossime ore.

Una situazinoe diversa rispetto alla scorsa sosta per le Nazionali. Questa volta, infatti, Calzona è pronto a concedere un turno di riposto a Lobotka che può tornare in anticipo con gli azzurri.

Dopo aver rimediato un brutto infortunio muscolare, che l’ha tenuto fuori per parecchio tempo, Lobotka è tornato in campo in occasione di Inter-Napoli. Poi il ritorno in Nazionale che aveva fatto preoccupare e non poco lo staff medico.

Adesso, arriva la decisione di Calzona che potrebbe decidere di rinunciare al giocatore in vista dell’ultima partita di Nations League contro l’Estonia. Una ghiotta opportunità per il Napoli che potrebbe riabbriacciare in anticipo Lobotka.

Napoli: Lobotka torna prima?

Valutazioni in corso da parte della Federazione slovacca che in contatto con la dirigenza del Napoli. Il club ha chiesto questo favore alla Nazionale, toccherà a mister Calzona decidere il da farsi e se rinunciare a Lobotka per l’ultima partita di Nations League contro l’Estonia.