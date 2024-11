Napoli: occasione da Lione, un super affare per gennaio

Problemi finanziari per il Lione che rischia la retrocessione in Ligue 2. Il club francese ha messo in vendita i suoi miglior talenti, ecco chi può andare a Napoli.

La Direzione Nazionale di Controllo e Gestione, che revisiona i bilanci e i conti della squadre professionistiche francesi, ha stabilito che il Lione dovrà vendere i suoi migliori giocatori per evitare la retrocessione in Ligue 2.

La situazione del club è davvero disastrosa con la squadra che ha un forte debito. Secondo le prime stime, si parla di circa 500 milioni di euro. Ecco perché il club a gennaio dovrà trovare il modo per abbassare i costi ed incassare quanti più soldi possibili.

Una vera e propria occasione per il Napoli che è pronta a strappare un talento alla squadra francese. Ecco quale.

Alla ricerca di opportunità, per il mercato di gennaio 2025, gli occhi di Manna sono finiti in Francia dopo la notizia relativa all’indebitamento del Lione che dovrà fare cassa e vendere i suoi miglior giocatori.

Occasione ghiotta per il club azzurro che ha la possibilità di prendere alcuni giocatori che in Serie A possono fare la differenza.

Seguendo le direttive di Antonio Conte, che ha chiesto al club un altro difensore per sistemare la retroguardia azzurra, Manna può pescare il coniglio dal cilindro e prendere il jolly del Lione che a questo punto può lasciare la squadra francese.

Napoli: ecco chi può arrivare da Lione

Ci sono diversi giocatori che potrebbero fare a caso del Napoli in vista del mercato di gennaio 2025.

Gli occhi delle big sono finiti sul Lione che rischia seriamente la retrocessione, considerati i debiti della società transalpina. Ecco perché, in vista della sessione invernale, la società dovrà svendere e liberarsi dei giocatori migliori della rosa per provare ad incassare quanti più soldi possibili.

Nella lista di quelli in vendita c’è anche il difensore Moussa Niakhaté che può essere il profilo giusto per la retroguardia del Napoli. Si tratta di un jolly, classe 1996, che può ricorprire anche il ruolo di terzino sinistro ed in linea con gli standar azzurri.

Inoltre, Manna ha messo gli occhi anche su Nicolas Tagliafico, vecchio pallino della società.

Niakhate e Tagliafico al Napoli? Il Lione vende tutti

Problemi finanziari per il Lione che a gennaio dovrà liberarsi di alcuni giocatori che sono finiti nella lista mercato del Napoli. L’obiettivo del club è quello di alleggerire i conti e risparmiare sugli ingaggi.

Ecco perché Nicolas Tagliafico, che guadagna 5,5 milioni, è uno dei candidati a partire. L’argentino, già seguito in passato dal Napoli, può essere il rinforzo giusto per la difesa del Napoli insieme anche a Moussa Niakhaté.