Napoli-Roma, rivoluzione tra i titolari: doppia bocciatura

La partita tra Napoli e Roma sarà importantissima sia per Antonio Conte che per Claudio Ranieri: sono previsti dei cambi in formazione.

La gara del ‘Maradona’ si giocherà di fronte a oltre 50.000 tifosi che si aspettano uno spettacolo importante e non una partita noiosa e scevra di occasioni offensive. I due alleantore sono sempre sotto esame: Conte perché deve far migliorare la fase offensiva al suo Napoli e Ranieri perché è all’esordio – il terzo della sua carriera – sulla panchina giallorossa e deve provare a tirare fuori dai calciatori il meglio in assoluto per uscire dalla crisi.

Napoli-Roma è una partita delicatissima anche per i tifosi perché è una gara molto sentita anche a livello ambientale.

Napoli-Roma: due titolari bocciati

Napoli-Roma non è mai una partita come le altre per entrambe le tifoserie che, purtroppo, negli ultimi anni hanno aumentato la loro rivalità anche con situazioni di cronaca nera che non rendono certamente orgogliosi i cittadini dell’una e dell’altra città. La gara di domenica prossima sarà importantissima per permettere ai due allenatori di avere le idee chiare sul futuro.

Antonio Conte vuole un Napoli vincente ma più arrembante, meglio messo in campo e più pericoloso in zona offensiva. Dall’altra parte, invece, Claudio Ranieri deve far ritrovare la serenità al gruppo giallorosso e iniziare con una vittoria al ‘Maradona’ sarebbe manna dal cielo per come è messa oggi la squadra.

Secondo le ultime notizie, per Napoli-Roma sono previsti dei cambi di formazione con due titolari che verranno bocciati.

Ranieri cambia la Roma: due titolari restano fuori

La Roma ha seri problemi di gestione del gruppo e di gioco. La squadra non ha mai girato a dovere dall’inizio di questa stagione, ha sempre avuto grossi problemi di rendimento e la classifica dimostra che è stato tutto un caos che non riesce a trovare fine.

Con l’arrivo di Claudio Ranieri a Roma si aspettano grandi cambiamenti ma ovviamente l’esordio con il Napoli non è assolutamente semplice da gestire. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, per la sfida di domenica, Ranieri ha in mente almeno due cambi per la Roma. Dovrebbe prendersi il posto da titolare Mats Hummels al centro della difesa, con Mancini e N’Dicka ai suoi lati.

E poi in attacco ritrova il posto da titolare Paulo Dybala accanto ad Artem Dovbyk, con il dubbio Pellegrini-Soulé per completare il reparto offensivo. Ranieri sarebbe pronto a schierare di nuovo Angelino nel suo ruolo naturale da esterno sinistro e per questo andrebbe fuori Celik.

Hummels contro Lukaku: un altro esame per il belga

Gli esami per Romelu Lukaku non finiscono mai. Dopo le partite fortemente negative contro Hien e Acerbi nelle ultime due partite, per il belga arriva il confronto dirett con un altro difensore di caratura internazionale e molto forte come Mats Hummels. Il centrale tedesco con Ranieri ritroverà il campo da titolare e vuole già fare bella figura contro BigRom.

Per Lukaku sarà un altro esame molto complicato e dovrà superarlo per prendersi il Napoli e permettere alla tifoseria di credere nelle sue capacità, cosa che a oggi sta facendo fatica a far diventare realtà.