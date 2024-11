Calciomercato Napoli: è fatta per un altro acquisto, arriva a gennaio

Una vera e propria sorpresa per il Napoli che ha deciso di fare un regalo ad Antonio Conte. E’ tutto fatto per l’arrivo del giocatore, un vero e proprio pallino del tecnico.

C’è la svolta per quanto riguara il prossimo acquisto. Gli azzurri, infatti, hanno definito l’accordo per l’arrivo a gennaio del giocatore che ha tutto per fare bene anche con la maglia del Napoli.

In casa Napoli cresce la curiosità intorno al possibile arrivo del giocatore che è un promesso sposo degli azzurri.

Arriva il via libera da parte della società che ha dato mandato a Manna di definire gli ultimi dettagli per l’acquisto del giovanissimo che ha impressionato in questa prima parte di stagione in Serie A.

Nuovo colpo per il Napoli: chi arriva a gennaio

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a lanciare la notizia di mercato riguardo il prossimo acquisto del Napoli che sarà ufficiale a gennaio 2025.

In cima alla lista delle sue preferenze, ancora una volta Conte sarà accontentato. Il tecnico, infatti, ha insistito affinché il giocatore arrivasse in azzurro prima del previsto. Apprezzato tantticamente, soprattutto per la sua duttilità, l’allenatore salentino crede di poter incidere notevolmente sulla crescita del ragazzo che ha grandi margini di miglioramente considerati i suoi 20 anni.

Non sarà l’unica sorpresa del mercato di gennaio, visto che Manna è alla ricerca anche di un centrale difensivo che possa sostituire Rafa Marin che potrebbe tornare al Real Madrid.

Intano, ecco le ultimissime notizie riguardo l’affare che sta portando avanti Manna che sta per chiudere l’accordo con il Lecce che è pronto a cedere al Napoli Dorgu. Il calciatore, che ha ricevuto i complimenti da Conte dopo la partita di campionato fra azzurri e giallorossi, ha dato la sua disponibilità nel trasferirsi in Campania.

Dorgu Napoli: via libera da Lecce, ecco cosa sta succedendo

C’è l’accordo per l’arrivo a Napoli di Patrick Dorgu. Il 20enne di proprietà del Lecce è davvero vicino agli azzurri che, su indicazione di Conte, hanno deciso di accelerare per prendere il danese che è considerato un vero e proprio crack nel suo ruolo.

Resta l’incognita riguardo il prezzo dell’affare, con il valore del ragazzo che oscilla fra i 20 e i 25 milioni di euro. Secondo Il Mattino c’è un accordo di massima fra i due club con il calciatore pronto a salutare Lecce nella sessione di gennaio 2025.