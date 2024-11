Infortunio in Nazionale: salta la Roma? Il sostituto a sorpresa

Dopo questa sosta per le Nazionali, rientra anzitempo a Castel Volturno il calciatore coinvolto nell’infortunio.

In questo momento, perdere il proprio titolare è fuori da ogni volontà del tecnico salentino che, già nelle sfide passate e delicate contro Milan, Atalanta e Inter, ha dovuto fare a meno di Stanislav Lobotka, che è rientrato in ogni caso a Milano, subentrando a Gilmour nella ripresa.

Scalpita in panchina un calciatore che, a sorpresa, potrebbe essere schierato al posto del titolare, coinvolto nell’infortunio che è stato svelato durante questa sosta. Un problema, quello di natura muscolare, che manda in apprensione Antonio Conte.

Infortunio prima di Napoli-Roma: salta il match? La notizia

Proprio adesso che c’è la Roma e si affronta il delicato periodo post-sosta delle Nazionali e che vede il Napoli lanciatissimo in Serie A, con le serie intenzioni di tenere saldo il posto da prima della classe, l’infortunio in Nazionale.

“Ha giocato con un problema”, hanno svelato dalla sua Nazionale, con il rientro anticipato che permette al Napoli di capire se giocherà o meno contro la Roma, ma soprattutto sul come sta davvero.

Si tratta di Romelu Lukaku, calciatore finito ai box e che lavora per il rientro contro la Roma. Antonio Conte potrebbe, a sorpresa, schierare un altro centravanti al suo posto, per permettere poi a Lukaku di riprendersi al 100% in vista degli altri impegni che vivrà con gli azzurri, in campionato e con la Coppa Italia – vero obiettivo del Napoli di questa stagione – tra non molto, contro la Lazio.

Napoli-Roma: infortunio in Nazionale, chi gioca al suo posto

Qualora dovesse confermarsi il problema per Romelu Lukaku, non cadrà su Jack Raspadori la scelta di Antonio Conte. Prima dell’arrivo di Big Rom al Napoli, tra Hellas Verona, Bologna e anche Napoli-Parma, era stato scelto lui nel ruolo di attaccante. Ma adesso le cose sono cambiate, con il Cholito Simeone che ha scavalcato la gerarchia e, come si è visto già a Milano contro l’Inter, potrebbe essere lui l’indiziato numero uno per un posto da titolare, invece di Lukaku, contro la Roma.

Le condizioni e i tempi di recupero dopo l’infortunio in Nazionale

Ha giocato con un problema quindi Lukaku, destando non poche preoccupazioni al Napoli, per quanto si sente di solito dalle sfide in Nazionale. E allora, dopo aver giocato con il Belgio, contro l’Italia, Lukaku torna a Napoli per tornare al 100% della sua forma, che per ora non si è ancora vista da quando è al Napoli. Antonio Conte è in apprensione, nonostante secondo quanto svela Il Mattino, Lukaku avrebbe dato alcune rassicurazioni sulle sue condizioni. E potrebbe affidarsi Antonio Conte a chi, nell’anno dello Scudetto, riuscì con un gran gol a risolvere Napoli-Roma. Che sia proprio nel nome di Giovanni Simeone il protagonista a sorpresa del match al Maradona? Tra sette giorni la verità.