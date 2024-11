Insigne-Toronto, è finita: a gennaio il ritorno in Serie A

Dopo il periodo post-pandemico e poco prima dello Scudetto vinto dal Napoli ci fu l’addio in lacrime di capitan Insigne.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani sportivi in Italia ha rilasciato alcune notizie in merito al ritorno di Lorenzo Insigne, anche se non al Napoli. Perché malgrado l’aver “chiamato” pubblicamente il Napoli a riprenderselo, Lorenzo Insigne non chiuderà la carriera nella sua squadra del cuore.

In questo momento il Napoli è ben coperto sulle corsie considerando che già elementi della rosa come Ngonge e Neres non trovano lo spazio che cercano, senza dimenticare la presenza anche di Zerbin, altro calciatore che a gennaio potrebbe dire addio, visto il poco spazio e col Napoli che non gioca neppure le coppe. Insigne tornerà in Serie A, la questione è possibile, ma non per tornare al Napoli.

Calciomercato: Insigne via dal Toronto per il grande ritorno

Occhio alla destinazione per Lorenzo Insigne perché, l’ex capitano del Napoli, avrebbe acceso quello che è il calciomercato col suo nome tra i protagonisti.

Con il Toronto FC sarebbe finita, secondo quel che raccontano da Il Corriere dello Sport. Il quotidiano ha infatti spiegato che dopo la fine di questo campionato – la Major League Soccer ha un calendario totalmente differente da quello europeo -, sarà ritorno in Europa.

Un ritorno che potrebbe vedere di nuovo Lorenzo Insigne in Serie A, anche se non al Napoli. Da capire qual è la squadra che punterà su di lui, con l’ex capitano del Napoli che lascerebbe il Canada e il campionato degli Stati Uniti d’America solo per la grande occasione in Europa e non per una qualsiasi.

Dove giocherà Insigne? Le ipotesi italiane

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare la Major League Soccer per il ritorno in Serie A. Precedentemente a queste voci di oggi, Insigne era stato accostato a tutte le big del calcio italiano. Quella che resta ipotizzabile, tra le big e al momento, è la soluzione alla Roma. Andando a vivere in Capitale, potrebbe tornare ad avvicinarsi alla sua Napoli, vivendo a poche ore di distanza dalla città. Oltre al fatto che su di lui resta vivo l’interesse della Lazio anche a Roma, passando però anche per destinazioni meno vicine, anche a livello di classifica, dal suo Napoli. Tra le opzioni anche il Monza ambizioso di Galliani e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Ultime su Insigne: niente Napoli, spunta anche una clamorosa ipotesi

La clamorosa ipotesi per l’ex Napoli, Lorenzo Insigne, è quella di finire sempre oltreoceano, ma non più in Major League Soccer. Dopo aver giocato contro Lionel Messi, potrebbe finire assieme a Cristiano Ronaldo, all’Al-Nassr di Stefano Pioli. Stesso Insigne che aveva provato a mandare un messaggio sul ritorno al suo Napoli. Altrimenti, restando tra le idee in Europa, c’è anche l’ipotesi Galatasaray, dove formerebbe un tridente da totale ex Napoli, pensando a quella che è la presenza di Mertens e Osimhen che, a quel punto, si ritroverebbero con Insigne come compagno di reparto in attacco.