Nuovo difensore Napoli, scontro con la Juventus: lui ha già deciso

Il Napoli e la Juventus stanno seguendo lo stesso rinforzo per il mercato di gennaio: arriva l’annuncio del difensore che cambia i piani.

Gli azzurri e i bianconeri probabilmente si contenderanno lo Scudetto fino alla fine della stagione insieme a Inter e Atalanta che sono le squadre meglio attrezzate per lottare per lunghissimi tratti della stagione e per questo motivo stanno cercando rinforzi di alto livello per riuscire a gestire al meglio il futuro.

Ci sono nomi in comune per Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che si conoscono benissimo e hanno molti calciatori che piacciono sia a Conte che a Thiago Motta e possono far scatenare l’asta nel mercato di gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa dalla Serie A

Il mercato di gennaio può e deve regalare sorprese al Napoli di Antonio Conte che ha bisogno ancora di qualche tassello per completare il puzzle e rendersi a tutti gli effetti una rosa capace di poter lottare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Conte ha annunciato più volte che la squadra ha bisogno di un restyling importante e che al momento non è all’altezza di tutte le altre.

Il futuro del Napoli passa anche dalle idee di Cristiano Giuntoli che ha spesso gli stessi obiettivi di Manna e anche per gennaio sembrano voler andare sullo stesso difensore.

Secondo le ultime notizie di mercatol, Napoli e Juventus si stanno contendendo lo stesso nome per gennaio: Giuntoli e Manna hanno deciso di darsi battaglia sin da subito.

Napoli e Juventus si contendono Ismajli: le sue parole

Il Napoli e la Juventus sono sulle tracce di Ardian Ismajli per il mercato di gennaio. Il difensore dell’Empoli si sta dimostrando uno dei migliori in assoluto per quanto fatto fino ad ora con D’Aversa e ha attirato l’interesse dei grandi club della Serie A.

Da qualche mese – e in realtà già dall’estate – si parla di un interesse forte di Manna e Giuntoli per Ismajli ma nessuno dei due direttori sportivi ha voluto osare e ora che è definitivamente esploso possono scatenare un’asta a gennaio.

“Per decidere il mio futuro aspetterò il mese di gennaio“, ha detto Ardian Ismajli in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League della sua Albania, “poi vedrò cosa accadrà“, ha concluso il centrale dell’Empoli.

Le cifre per l’acquisto di Ismajli

L’Empoli si gode la crescita di Ardian Ismajli e spera che possa continuare in questo modo così da dare solidità a un reparto ricco di talento e che ha bisogno di leader come lui per arrivare all’obiettivo salvezza che ogni anno è sempre complesso da raggiungere.

Ismajli ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con l’Empoli e per questo dovrà prendere una decisione: se trasferirsi già a gennaio o aspettare la fine della stagione per firmare a parametro zero. O anche se rinnovare il suo contratto con i toscani, anche se questa sembra l’ipotesi meno probabile. L’Empoli per lasciarlo partire a gennaio chiede un piccolo indennizzo di 3 milioni di euro, cifre che sia Napoli che Juventus possono sborsare senza problemi: toccherà al difensore decidere con chi firmare.