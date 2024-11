Addio Kvara a gennaio, l’annuncio di Sky; il sostituto in attacco

Sono diversi i temi in casa Napoli, legati al calciomercato e al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, tutto da decidere nel breve.

La notizia sul futuro di Kvaratskhelia è stata riportata dal giornalista di Sky Sport, che spiega cosa succederà a gennaio. Gli azzurri hanno da sistemare quella che è la situazione Meret e Anguissa, con De Laurentiis che è tornato a Roma, alla FilmAuro, per poi ripartire in futuro a casa sua, a Los Angles. Il ritorno in Italia fa rumore perché è legato appunto al risolvere personalmente quella che è la situazione interna al Napoli, legata ai rinnovi e agli addii.

Il futuro incerto è quello di Alex Meret, che non è ancora chiaro se rinnoverà o meno. Discorso analogo per Kvaratskhelia che, senza rinnovo, potrebbe dire addio. E dall’emittente satellitare fanno sapere quale sarà lo stravolgimento nel reparto offensivo degli azzurri.

Futuro Kvaratskhelia: l’annuncio in vista di gennaio

La situazione più spinosa al Napoli è legata al fuoriclasse georgiano. Khvicha Kvaratskhelia non è certo del suo futuro al Napoli, tant’è che il tema caldo è quello sul suo rinnovo, in casa azzurra.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Luca Marchetti di Sky Sport, ha svelato le ultime di mercato al Napoli, con l’annuncio che fa rumore in merito al futuro di Kvaratskhelia.

Secondo la stessa fonte, infatti, Kvaratskhelia potrebbe dire addio, sì, ma difficile ipotizzare che accada a gennaio. Del suo futuro ha fatto chiarezza, in quella che definisce come notizia certa per il domani del georgiano.

Calciomercato Napoli: la rivelazione su Kvaratskhelia

Il giornalista di Sky ha parlato in diretta su Radio Marte, all’emittente radiofonica sulla quale si è parlato del futuro di Kvaratskhelia e non solo in casa Napoli. Le parole di Luca Marchetti sono chiare: “Mi sento di escludere con forza l’addio a gennaio. Kvaratskhelia è un pilastro del Napoli e il Napoli non cederà i suoi titolarissimi a gennaio. Poi le cose stanno funzionando con lui in campo. Vedremo cosa risponderà il Napoli quando riceverà proposte future. Per Meret e Anguissa lo stesso, poi bisogna vedere per la difesa. Ci sono alcuni profili interessanti, Kiwior è un’idea, ma bisogna vedere l’Arsenal che dice sulla cessione”.

Ultime Napoli: il colpo in attacco e il sostituto di un ceduto

Come per Kvaratskhelia, ci sono altre situazioni interne al Napoli. Una di queste è legata alla punta, con il Napoli che secondo lo stesso giornalista, cercherà di massimizzare tutto in merito alla cessione di Osimhen, escludendo dunque la possibile ipotesi di addio con scambio per lui. E poi c’è Bonny che piace, ma anche in quel caso è da escludere l’arrivo a gennaio, vista l’importanza che ha al Parma. Da capire poi con Simeone e Raspadori chi resterà, con le offerte che arriveranno a gennaio.