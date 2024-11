Infortunio McTominay: c’è l’esito degli esami, quando torna

Come sta Scott McTominay? Attesa in casa Napoli riguardo le condizioni fisiche del centrocampista scozzese, che ha svolto degli esami dopo il problema accusato con la Nazionale scozzese.

A fare il punto della situazione, sullo stato di salute dell’ex Manchester United, è la redazione di Sky Sport che ha infortmato i tifosi riguardo l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Scott McTominay, che è rientrato in Italia dopo le gare con la Scozia.

Giornata importante per il Napoli e Scott McTominay che è stato subito visitato dallo staff medico azzurro.

L’eventuale assenza, contro la Roma, del centrocampista creerebbe non pochi problemi ad Antonio Conte che, in questo momento, non vuole fare a meno del giocatore che è in un ottimo stato di forma.

Napoli: aggiornamenti sugli infortunati

Importanti novità per il Napoli, in vista del ritorno in campo che avverrà domenica nel big match contro la Roma.

Una sfida quella contro i giallorossi, che arriva in un momento particolare del campionato, subito dopo la sosta. E’ risaputo, infatti, che le gare dopo la pausa per le Nazionali, sono sempre insidiose e difficili, in particolare quella contro la Roma che ha sfruttato questo stop per cambiare guida tecnica e sostituire Ivan Juric.

I Friedkin, infatti, per dare una svolta alla stagione, hanno deciso di richiamare in panchina Claudio Ranieri, un tecnico di grande esperienza che vuole iniziare con il piede giusto la sua terza avventura nella Capitale.

In quali condizioni, fisiche e mentali, arriva il Napoli alla partita contro la Roma?

C’è la situazione di McTominay da valutare per Antonio Conte che deve gestire anche il caso Lukaku.

Infortunio McTominay: ci sarà contro la Roma?

Sospiro di sollievo per gli azzurri che possono fare affidamento sul calciatore che ha superato l’infortunio che ha subito con la Scozia in Nazionale, nell’ultimo turno di Nations League.

Contro la Roma Scott McTominay sarà a disposizione del Napoli. E’ questo ciò che trapela da Castel Volturno con l’ex Manchester United che ha superato il problema alla caviglia accusato contro la Polonia.

Quest’oggi si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno confermato il recupero di McTominay che sarà regolarmente agli ordini di Conte per la sfida contro i giallorossi, in programma domenica 24 novembre al Maradona alle ore 18.