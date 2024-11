Napoli, nuovo infortunio con la nazionale: è uscito zoppicando

La sosta per le nazionali non porta buone notizie al Napoli di Antonio Conte: si è fermato un altro titolarissimo per infortunio.

Gli azzurri ripartiranno contro la Roma per una sfida difficilissima, visto che i giallorosso hanno appena cambiato allenatore e si sono affidati all’esperienza di Claudio Ranieri per provare a uscire dalla crisi nera che non sta lasciando neppure le briciole a una squadra formata e costruita per arrivare in Champions League e che invece si ritrova a centro classifica a lottare per non scendere ancora più in basso.

Sono molteplici le insidie che Conte e il Napoli dovranno evitare ma non ci sono ottime notizie dalla Nations League: dopo Romelu Lukaku c’è un altro infortunio che preoccupa molto.

Napoli, un altro infortunio: Conte è una furia

Il futuro del Napoli parte da domani, con la preparazione della partita contro la Roma che vedrà l’impegno di tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali che faranno ritorno a Castel Volturno alla spicciolata.

Le ultime partite non hanno fatto dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte perché ora deve fare i conti ancora una volta con un nuovo infortunio che compromette la serenità e i progetti. Dopo Lukaku tornato malconcio dal Belgio c’è un altro problema da risolvere.

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Nations League, ora il Napoli rischia di perdere un altro titolare per infortunio: la situazione non è delle migliori.

Infortunio McTominay: ansia dopo Polonia-Scozia

Scott McTominay è uscito malconcio da Polonia-Scozia di Nations League. Il centrocampista scozzese è stato utilizzato da titolare anche nell’ultima partita dal suo ct, esattamente come successo per Billy Gilmour, ma dopo poco più di un’ora di gioco ha abbandonato il campo per un problema fisico.

Le condizioni di Scott McTominay sono da tenere sotto osservazione perché abbandonando il campo ha tolto la scarpetta e ha iniziato a poggiare male il piede a terra, uscendo dal terreno di gioco zoppicando. Ha subito ricevuto le cure mediche dallo staff della Scozia ma le sue smorfie di dolore hanno preoccupato i tifosi del Napoli.

Domani McTominay farà ritorno a Castel Volturno e si sottoporrà agli esami clinici del caso per valutare la realtà entità dell’infortunio: Conte e i tifosi incrociano le dita e sperano vivamente che non sia nulla di serio.

I tempi di recupero di McTominay

Quali sono i tempi di recupero di Scott McTominay? Al momento non è dato saperlo perché non si conosce effettivamente la reale entità dell’infortunio: i tifosi del Napoli aspettano impazienti notizie ufficiali e da domani ogni ora sarà quella buona per capire realmente come sta il numero 8 azzurro.

McTominay potrebbe essere già in campo con la Roma. Il calciatore scozzese è fondamentale per Antonio Conte per dare grande supporto in attacco ed è un perno del centrocampo: è da lui che parte il primo pressing e sostituirlo non sarebbe assolutamente semplice.