Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: Manna svela tutta la verità

La questione relativa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli terrà banco dalle parti di Castelvolturno ancora per diverso tempo.

Fino a qualche mese fa si credeva che tutto fosse risolto, ma come un fulmine a ciel sereno sarebbero usciti fuori una serie di imprevisti che avrebbero decisamente allungato le trattative, che per un motivo ed un altro possono addirittura arenare se non ben gestite. Nel frattempo il georgiano è concentrato al 100% sulle questioni di campo, anche se inevitabile che ogni tanto il pensiero va a questa situazione che sta un po’ stretta a tutti.

In merito a questo discorso è intervento poi nel pomeriggio il diesse partenopeo Giovanni Manna, che a margine di un evento tenutosi questo pomeriggio a Roma, ha svelato tutta la verità sulla trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

Svelata tutta la verità sul rinnovo di Kvaratskhelia

Importanti novità arrivano in merito al discorso relativo al rinnovo di Khvicha Kvaratkshelia. Le parti sono da mesi in trattativa per trovare un accordo che al momento sembrerebbe essere un vero e proprio miraggio.

A fronte di questo il futuro del 77 georgiano sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli, anche se il club spinge comunque per confermare e premiare il classe 2001 dopo queste sue prime due stagioni in azzurro. Inutile dire che l’intenzione è quella di blindarlo, ma se da lato giocatore la volontà non è la stessa, trovare un punto di incontro risulta essere impossibile. A fronte di questo nel corso delle ultime settimane se ne sono dette di tutti i colori, con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna che ha deciso di prendere in mano la situazione svelando tutta la verità inerente al futuro di Kvaratkshelia.

Intervenuto a margine dell’evento “Social Football Club” di Roma, il dirigente azzurro ha detto che la società non sta vivendo con pressione questa situazione, e che anzi, continuerebbe ad essere lucida e coerente portando avanti le proprie idee in una trattativa tutt’altro che semplice.

Rinnovo Kvaratkshelia: il Napoli fissa un ultimatum

Il Napoli non vuole assolutamente che si crei un Osimhen 2.0, ed è per questo che ha iniziato a lavorare con largo anticipo alle trattative per il rinnovo di Khvicha Kvaratkshelia. Nonostante questo, comunque, la situazione sembrerebbe essere in alto mare, con la società partenopea che indirettamente avrebbe dato un ultimatum a giocatore ed agente per dare una riposta definitiva sull’offerta presentata a luglio.

Allo stesso tempo, però, Manna ha detto che il Napoli non ha un arco temporale per finalizzarlo, ma se le cose non dovessero concludersi a stretto giro, se ne riparlerà una volta e per tutte a giugno, nella speranza che sia la volta buona.