Zirkzee-Napoli, c’è l’annuncio di Sky: ADL ha le idee chiare

L’ultimo nome accostato al Napoli è quello di uno dei giocatori che ha più fatto innamorare i tifosi nella passata stagione: Joshua Zirkzee.

Se l’olandese è oggi obiettivo di Aurelio De Laurentiis è perché alla fine Romelu Lukaku non starebbe poi convincendo più di tanto. Ovviamente queste sono tutte indiscrezioni da confermare, ma dall’Inghilterra insistenti sarebbero le voci che vedrebbero il Napoli lavorare su uno scambio insieme al Manchester United.

Scambio importante, grosso, al punto che Joshua Zirkzee non sarebbe addirittura il protagonista di quest’operazione, bensì un giocatore azzurro, indicato essere da il neo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim il profilo ideale col quale andare a completare la sua squadra.

Zirkzee-Napoli: c’è l’annuncio di Sky Sport

L’hype attorno al nome di Joshua Zirkzee si è decisamente abbassato rispetto alla passata stagione. E pensare che fino a sei mesi fa lo voleva chiunque in Italia, per un processo di crescita personale e professionale, l’olandese ha deciso di compiere il passo più lunga della gamba firmando per il Manchester United.

Questo trasferimento si è dimostrato essere un enorme fallimento, anche perché fino a questo momento Zirkzee non ha dimostrato, o meglio, non ha confermato di valere i 40 milioni della clausola rescissoria che sono stati spesi per lui in estate. Dal suo arrivo in Inghilterra l’olandese ha collezionato appena 699 minuti, un gol e due assist, numeri ben lontani da quella della passata stagione. C’è il serio rischio che il ragazzo possa subire un’involuzione importante, motivo per il quale l’ex Bologna starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare in Italia, con il Napoli di Antonio Conte in prima fila pronto ad accontentarlo.

In questi giorni si è infatti parlato di un possibile scambio Zirkzee-Osimhen, ma in merito all’addio definitivo del nigeriano Aurelio De Laurentiis ha le idee fin troppo chiare. Stando al collega Luca Marchetti, infatti, per il suo ex numero 9 il presidente del Napoli vuole solo soldi, niente contropartite tecniche, motivo per il quale questa soluzione è stroncata sul nascere, anche se in futuro mai dire mai.

Napoli-Zirkzee: sondato già il piano B

Vedere Zirkzee al Napoli ad oggi è impossibile, soprattutto se le condizioni sono quelle imposte dal Manchester United. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis si sarebbe già messo alla ricerca di altri attaccanti da andare poi ad affiancare a Romelu Lukaku, individuando in Bonny del Parma il perfetto rinforzo per il reparto di Antonio Conte.

Anche in questo caso c’è però un problema, ovvero il fatto che difficilmente i ducali si priveranno di un giocatore così importante a stagione in corso. È tutto un continuo evolversi, ma l’impressione è che il Napoli possa alla fine rimanere così in attacco fino alla fine di questa stagione.