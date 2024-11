Calciomercato: un altro scozzese a Napoli, arriva da Liverpool

C’è un obiettivo di mercato per il Napoli che, ancora una volta, pesca dall’Inghilterra. Questa volta, il prossimo rinforzo può arrivare da Liverpool: ecco tutti i dettagli.

Dopo Gilmour e McTominay, un altro scozzese è pronto a raggiungere Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Si tratta di un giovanissimo talento che ha già mostrato le sue qualità in Nazionale, ricevendo i complimenti del centrocampista ex Brighton che ha elogiato il suo compagno di squadra con la Scozia.

Manna ha messo gli occhi sul talento che ha tutte le qualità per fare bene in Serie A e con la maglia azzurra. Ecco le utlimissime riguardo anche la valutazione che fa del Liverpool del classe 2005.

C’è un nome nuovo per il mercato del Napoli. Arriva l’indiscrezione relativa al possibile arrivo del giocatore, un emergente del calcio scozzese che ha impressionato anche i dirigenti del Liverpool.

Considerato, da molti, come il futuro sostituto di Salah, potrebbe chiudere in anticipo l’esperienza in Premier per raggiungere Napoli e i suoi amici Scott McTominay e Billy Gilmour.

Chi vuole prendere il Napoli?

A fare il punto della situazione su questo eventuale affare di mercato è la redazione di AreaNapoli.it che dedica un focus sul giovane talento scozzese, di proprietà del Liverpool, che è entrato nella lista mercato del Napoli per il 2025.

Attualmente in prestito al Middlesbrough, in Championship, l’equivalente della nostra Serie B, il calciatore è apprezzato per le sue qualità offensive e atletiche oltre che un buon dribbling.

Esterno offensivo, gioca prevalentemente a destra ma all’occorrenza può muoversi anche sul versante opposto per poi rientrare sul piede forte per calciatore.

Ben Doak è l’ultimo nome uscito fuori per il mercato del Napoli. Il Liverpool è pronto a trattare la cessione del calciatore anche se alcuni scout dei Reds l’hanno già classificato come futura alternativa a Momo Salah.

Ben Doak al Napoli? Il Liverpool fissa il prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il prezzo di Ben Doak è di 10 milioni di euro. Un vero e proprio affare, considerando la giovane età del ragazzo (19 anni) e i margini di miglioramento che può avere nei prossimi anni. Un acquisto, dunque, in stile Napoli che sta ragionando anche dopo l’attestato di stima di Gilmour che durante questa sosta delle Nazionali ha elogiato pubblicamente il suo compagno di squadra.