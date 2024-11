Colpo Dorgu, si chiude per 40 milioni: l’annuncio e la destinazione

Il calciomercato del Napoli vede sicuramente Patrick Dorgu tra i protagonisti assoluti, per ciò che cercano gli azzurri.

In Napoli-Lecce si è visto, a fine partita, il colloquio tra Antonio Conte e lo stesso esterno che sta brillando in Serie A e che, già a gennaio, potrebbe salutare il Lecce.

Chiaro è che per i salentini è difficile dire di no di fronte a quella che è l’offerta dalle cifre enormi, considerando l’interesse per il giocatore delle diverse top squadre. In Italia, oltre al Napoli, c’è un’altra concorrente per Dorgu, che è il Milan. Il giocatore cerca la titolarità e la stessa potrebbe trovarla più al Napoli che al Milan, considerando la presenza ingombrante in rossonero di Theo Hernandez. La destinazione e le cifre sono state annunciate quest’oggi, dagli esperti giornalisti di calciomercato, a Sky Sport 24 nel corso dell’edizione odierna.

Calciomercato: Dorgu è l’obiettivo del Napoli, la notizia

Nel telegiornale sportivo di Sky Sport si parla di quello che è il futuro di Patrick Dorgu, obiettivo di calciomercato del Napoli.

Nonostante l’annata fatta di alti e bassi per il Lecce, considerando anche l’approdo di Marco Giampaolo dopo l’esonero di Luca Gotti, Patrick Dorgu resta uno dei calciatori più in forma di questa Serie A.

Ne hanno fatto fortuna i tanti fantallenatori italiani che, nel gioco del Fantacalcio, hanno puntato gran parte del budget per prenderlo. Ed è lo stesso che dovrà fare il Napoli, se vorrà davvero Dorgu.

L’esterno a tutta fascia, che piace particolarmente a Manna e Antonio Conte, potrebbe essere il grande sacrificio economico del Napoli che, per sistemare la questione sulla corsia mancina e cedendo Spinazzola, che ha convinto poco o nulla in questa prima fase di campionato, potrebbe puntare proprio su Dorgu, a cifre comunque altissime, ma dando a Conte un nuovo titolare sulla fascia sinistra.

Cifre e dettagli del colpo Dorgu: la richiesta del dt

Il colpo Dorgu si chiude per 40 milioni, questo filtra in merito a quanto chiede il direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino. Lo rivela l’emittente satellitare che spiega che il Napoli e il Milan, per prenderlo, dovranno tenere testa all’altissima richiesta economica da parte dei pugliesi che sono coscienti di quanto sia alto il valore tecnico del proprio esterno.

Ultime su Dorgu: concorrenza fortissima, le richieste

La concorrenza per Dorgu, il Napoli lo sa, è elevatissima. Oltre al Milan, chi può prenderlo per 40 milioni sono anche i club inglesi. Piace a Chelsea, ma anche al Tottenham, con le società inglesi che sempre di più stanno prendendo i calciatori dalla nostra Serie A. Dopo Calafiori e Chiesa, recenti colpi dalla Serie A alla Premier League, anche Dorgu si aggiunge? La speranza è che possa spuntarla il Napoli.