Napoli, brutte notizie: Conte è una furia, affare saltato

Per come si erano evolute le cose, si pensava che il calciatore potesse vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio, ma così alla fine non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’affare sarebbe saltato sul più bello, proprio quando si credeva che si fosse entrati nelle battute finali delle trattative. Per un motivo e per un altro alla fine il tutto si è arenato, per la rabbia di Antonio Conte che per il prossimo calciomercato invernale non aveva chiesto nulla di particolare, se non il giocatore per andare a rinforzare e completare una volta e per tutte uno dei reparti (più carenti) della sua rosa.

Napoli, affare saltato: Conte è una furia

Non arrivano buone notizie in merito al calciomercato in entrata del Napoli, visto che Antonio Conte si è visto sfumare proprio nelle scorse ore la possibilità di lavorare con un giocatore che desiderava tanto di avere in rosa. E pensare che nel corso di queste settimane non si parlava altro che dell’approdo di questo ragazzo in azzurro, profilo che per qualità ed esperienza avrebbe decisamente potuto fare al caso della causa partenopea.

Come anticipato, però, il calciatore non vestirà la maglia del Napoli, quantomeno a partire da questo gennaio. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per raggiungere un accordo, la siderale distanza fra le parti avrebbe fatto arenare ogni tipo di discorso, per la rabbia di Antonio Conte che dovrà ora trovare una soluzione alternativa per andare a rinforzare il suo reparto in vista della seconda parte di stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, nonostante la forte stima e l’interesse per il calciatore, la trattativa che avrebbe portato Dragusin al Napoli sarebbe saltata ancor prima di entrare nel vivo, il tutto per via della netta posizione del Tottenham, che di fare sconti non ne ha proprio intenzione, come d’altronde anche tutti gli altri club di Premier League.

Piani stravolti, salta l’affare per il Napoli: il motivo

Dalle parti di Castelvolturno già si stava iniziando ad assaggiare l’idea di giocare a partire da gennaio con una delle coppie di difesa più interessanti d’Italia: Buongiorno-Dragusin. Sfortunatamente, almeno per questa stagione, Conte dovrà continuare ad accontentarsi di Rrahmani come partner di difesa dell’ex Torino, anche perché con ogni probabilità il difensore rumeno non si trasferirà al Napoli nel prossimo calciomercato.

Il tutto per colpa del Tottenham, che stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, non avrebbe intenzione alcuna di scendere dai 30 milioni di euro christi per il cartellino di Dragusin, investimento, che almeno a gennaio, il Napoli non si sentirebbe di fare.