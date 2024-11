Napoli: nuovo acquisto dall”Empoli, ha convinto Conte

Il Napoli pesca dall’Empoli il prossimo rinforzo per gennaio. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del calciatore, che ha convinto Antonio Conte.

Un profilo emergente per il Napoli di Conte, che è alla ricerca di un altro difensore centrale per sistemare la rosa in vista del mercato di gennaio. Con il passaggio alla difesa a quattro, infatti, la società intende modificare qualcosa in difesa visto che, fino a questo momento, non ha mai trovato spazio Rafa Marin che non è ben visto da Conte.

Discorso simile anche per Juan Jesus, che è ai margini del progetto azzurro. Ecco perché a gennaio si proverà a chiudere per un difensore centrale che possa trovare il gradimento da parte del tecnico salentino.

Il Napoli pesca i rinforzi dalla zona salvezza o meglio, dalle squadre che lottano per la permanenza in Serie A. E così, dopo Dorgu del Lecce, gli azzurri hanno messo nel mirino un altro talento che sta impressionando in questa prima fase del campionato. Prestazioni d’alto livello da parte del giocatore che può fare il definitivo salto di qualità e vestire la maglia del Napoli per questa seconda parte di stagione.

C’è la disponiblità, da parte dell’Empoli, di trovare l’accordo per la cessione del giocatore che è stato accostato anche alla Juventus. I bianconeri, però, sono concentrati su altri obiettivi per gennaio, ed ecco che per il Napoli c’è la strada spianata con Manna pronto a trovare la soluzione migliore per favorire il trasferimento del calciatore che è pronto a lasciare la Toscana.

Calciomercato: chi vuole prendere il Napoli in difesa?

Alla ricerca di un’opportunità, per il mercato di gennaio, gli azzurri hanno messo gli occhi sul talento dell’Empoli che è pronto al grande salto in una big.

Secondo le ultime notizie, riportate dall’edizione odierna di Repubblica, gli azzurri sono a lavoro per prendere il difensore centrale dell’Empoli che è stato uno dei migliori di questo inizio di campionato della squadra toscana.

Ci sono i margini per trattare, magari inserendo anche qualche contropartita come Zerbin.

L’idea di Manna è quella di portare al Napoli Ismajli che è un buon difensore centrale che può completare il reparto difensivo.

Ismajli al Napoli? I dettagli dell’affare

Il Napoli a gennaio intende chiudere per un difensore centrale. Nelle ultime ore ha preso quota la pista relativa a Ardian Ismajli, che è stato apprezzato da Conte nella sfida contro l’Empoli, con l’albanese che ha bloccato le giocate di Romelu Lukaku. Sullo sfondo restano vive anche altre ipotesi come quella di Jakub Kiwior dell’Arsenal o Milan Skriniar del Psg, che è il sogno del tecnico salentino.