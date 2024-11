Napoli-Roma: mister nei guai, c’è un altro infortunio

In che condizioni arrivano Napoli e Roma al big match di domenica? C’è un altro infortunio per l’allenatore che deve fare i conti con alcune assenze. Ecco tutti i dettagli.

Il ritorno dalla sosta metterà di fronte Napoli e Roma in una sfida che si preannuncia davvero entusiasmante.

C’è grande attesa, infatti, nell’esordio in panchina di Claudio Ranieri che avrà un impegno molto difficile. Dall’altro canto, Antonio Conte attende risposte dai suoi uomini che dovranno ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta contro l’Atalanta ed il pareggio di San Siro contro l’Inter.

Si allunga, però, la lista dei giocatori indisponibili per la sfida del Maradona: ecco le ultimissime riguardo l’ultimo stop del calciatore che è ufficialmente in dubbio per la gara di domenica.

Ci sono delle novità che riguardano il recupero del giocatore, che è ancora alle prese con alcuni problemi fisici.

Un guaio grosso per il mister che deve fare i conti con questa assenza in vista della partita di domenica Napoli-Roma.

Napoli-Roma: aggiornamenti sugli infortunati

Partita della verità, quella di domenica, sia per il Napoli che per la Roma che ha cambiato allenatore durante la sosta per le Nazionali.

C’è grande curiosità attorno ai giallorossi e al possibile undici iniziale di Claudio Ranieri che è stato chiamato dai Friedkin per dare una svolta al campionato della Roma.

In casa Napoli sembra archiviato il caso McTominay e Lukaku, con entrambi i giocatori a disposizione per il big match.

Dall’altro canto, c’è un grosso problema per Claudio Ranieri che deve fare i conti con tre assenze: ecco i dettagli.

Roma: ancora problemi per Dybala, out anche Hummels ed Hermoso

Secondo le ultime notizie riportate dal portale LaRoma24, all’allenamento odierno dei giallorossi erano assenti due giocatori: Hummels ed Hermoso.

Il difensore centrale tedesco è ancora in Germania ed è alle prese con l’influenza. Hermoso, invece, ha saltato la seduta di oggi per motivi non specificati. Inoltre, Paulo Dybala ha continuato ad allenarsi a parte e a questo punto si aggiunge alla lista dei possibili indisponibili per la trasferta di Napoli.

Recuperato, invece, Lorenzo Pellegrini che ha svolto la seduta insieme al resto della squadra che domani accoglierà gli altri Nazionali Ndicka, Paredes, Dovbyk e Celik.