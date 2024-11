Napoli, Simeone al Torino: in cambio un calciatore

Il futuro del Cholito Simeone sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli, come confermano anche le ultime notizie.

Stando a queste, infatti, sempre più insistenti si starebbero facendo le voci che vedrebbero l’attaccante argentino lasciare il club azzurro già nel prossimo calciomercato invernale, complice anche il forte interesse di un’importante società italiana. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero diverse valutazioni importanti da fare, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando verso la meta finale ad un buon ritmo ma soprattutto in una strada piuttosto lineare, che comunque non escludere a priori qualche sorpresa.

Il Cholito lascia Napoli a gennaio: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro del Cholito Simeone, sempre più ai margini del progetto tecnico del Napoli di Antonio Conte. Ma in effetti se prima aveva difficoltà a giocare con davanti Victor Osimhen, figuriamoci con Romelu Lukaku, giocatore per il quale l’allenatore salentino stravede.

Nonostante questo, comunque, quando chiamato in causa Simeone ha sempre dato il 100% di sé risultando essere anche in diverse occasioni decisivo, ed è per questo che non gli starebbe andando a genio il poco utilizzo di questo primo trimestre di stagione. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il Cholito nel prossimo calciomercato invernale spingerà per essere ceduto, con il Napoli che avrebbe già intavolato una mezza trattativa con una squadra di Serie A, da sempre grande estimatrice dell’argentino. Ad oggi, comunque, ogni discorso sarebbe ancora nella sua fase embrionale, ma l’impressione è che da qui alle prossime settimane la situazione possa seriamente sbloccarsi.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il Torino non molla la presa per Giovanni Simeone, l’unico vero credere di Duvan Zapata. Rispetto ai primi contatti il Napoli sembrerebbe essersi ammorbidito, eppure tra le parti persisterebbe una distanza importante, non solo tra la domanda e l’offerta, ma anche sulla formula dell’operazione.

Simeone via in uno scambio: così si può convincere il Napoli

A partire da gennaio il Cholito Simeone potrebbe non giocare più per il Napoli, sempre che l’accordo col Torino venga trovato. Ad oggi la distanza fra le parti sarebbe ancora piuttosto importante, anche perché il club granata offre un prestito con diritto di riscatto, mentre quello partenopeo vuole un’operazione a titolo definitivo da almeno 15 milioni di euro, ritenuti però troppi da Urbano Cairo.

Per questo motivo non è da escludere che le parti possano sedersi al tavolo delle trattative e venirsi incontro con la formula dello scambio, che potrebbe vedere Saul Coco essere utilizzato come contropartita tecnica, complice la necessità del Napoli di andarsi a rinforzare proprio in difesa. L’impressione, comunque, è che uno scenario del genere sia di difficile realizzazione, non solo per l’importanza che il difensore ricopre nello spogliatoio e negli schemi del Torino, ma anche perché De Laurentiis ha intenzione di incassare dall’uscita di Simeone. Per questo motivo le parti potrebbero venirsi incontro e trovare la soluzione che possa andare bene ad entrambi. Staremo a vedere.