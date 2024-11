Ansia Nazionali, Conte è inquieto: rischio forfait per Napoli-Roma

Il Napoli di Antonio Conte affronterà la Roma nel prossimo turno di campionato: c’è ansia per il ritorno dalla pausa nazionali.

Gli azzurri hanno in mente di proseguire il cammino positivo iniziato diverse settimane fa e di tenersi stretta la vetta della classifica. Dopo il doppio risultato positivo a Milano nelle ultime tre (vittoria contro il Milan e pareggio contro l’Inter) e la brutta sconfitta interna contro l’Atalanta, il Napoli di Conte torna al ‘Maradona’ per affrontare una partita complicatissima contro la nuova Roma di Claudio Ranieri che ora avrà voglia di rivalsa dopo tutto quello che è successo fino a questo momento.

Napoli-Roma non è mai una partita normale e anche in questo caso è stata caricata di aspettative altissime e i tifosi si aspettano una vittoria e un passo avanti nel gioco.

Napoli-Roma senza un titolarissimo: a rischio forfait

Domenica pomeriggio il Napoli torna in campo con le migliori intenzioni verso il futuro: ora non ci si fermerà più fino a marzo 2025 e quindi Conte vuole una lunga striscia positiva per continuare a sognare silenziosamente il primo posto e lo Scudetto.

La sosta nazionali ha portato qualche buona notizia al Napoli in termini di rendimento e condizione fisica di molti calciatori, ma anche qualche preoccupazione che Conte non pensava di dover vivere dopo l’ultimo stop per le sfide intercontinentali.

Secondo le ultime notizie di casa Napoli, Antonio Conte è irrequieto di tornare a lavorare con la rosa al completo ma per la sfida contro la Roma potrebbe perdere un titolarissimo.

Ansia Nazionali: corsa contro il tempo e Roma a rischio

Antonio Conte ha già iniziato a fare le prove generali per Napoli-Roma. La squadra vive un momento delicatissimo, esce da un periodo di stress-test continui con le tre partite contro Milan, Atalanta e Inter che hanno portato notizie positive e negative sul gioco proposto dagli azzurri e sui reali obiettivi della squadra.

Per Napoli-Roma le notizie positive arrivano dal rientro di quasi tutti i titolari, con Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka che oggi rienteranno a Castel Volturno e si prepareranno per Napoli-Roma. Ma c’è ansia per il ritorno di Mathias Olivera che è impegnato con l’Uruguay con cui è protagnista assoluto e rischia di tornare troppo tardi per mettersi in sesto per la sfida di domenica.

Il ritorno di Olivera a Napoli è previsto per giovedì e quindi potrebbe tornare in campo solo venerdì ma dovrà smaltire il jet-leg e gli impegni durissimi della sua nazionale che ha giocato contro Colombia e Brasile nelle ultime due partite.

Ballottaggio Olivera-Spinazzola: Conte deciderà all’ultimo

Conte vuole sfruttare il periodo positivo di Olivera e vorrebbe schierarlo da titolare in Napoli-Roma. Farà dei test fisici a Castel Voltruno per capire se sarà al 100% della condizione fisica e se potrà garantire una partita di grande sacrificio sulla corsia mancina.

Se non dovesse farcela al suo posto è pronto Leonardo Spinazzola, ex di turno come Lukaku, che ha perso il posto da titolare non appena Conte ha deciso di passare alla difesa a 4, modulo con cui non riesce a garantire la stessa sicurezza del compagno uruguaiano.