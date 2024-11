Problemi in allenamento: tre assenti per Napoli-Roma, le condizioni

Nell’ultimo allenamento non hanno preso parte allo stesso ben tre giocatori, reduci da alcuni problemi.

Sono diverse le situazioni da monitorare in questi giorni di vigilia di Napoli-Roma in base a quelle che sono le condizioni dei reduci delle Nazionali e non solo. Lobotka e Lukaku, assieme a McTominay su tutti e altre situazioni che riguardano quella che sarà la delicata sfida di domenica al Diego Armando Maradona.

Nel corso di questi giorni il Napoli ha ricevuto notizia della botta alla caviglia di McTominay e della situazione con Lukaku, calciatore che ancora ha alcuni problemi e non riesce a trovare il 100% della sua condizione. Ma non sono, queste due, le uniche situazioni da valutare prima di Napoli-Roma.

Rientro dalla sosta: si va verso Napoli-Roma

Antonio Conte sfiderà Claudio Ranieri in una partita che gli azzurri non dovranno prendere sottogamba. Al contrario, la Roma ha voglia di reagire dopo quanto vissuto prima con De Rossi e poi con Ivan Juric, avendo toccato il fondo.

Non va dimenticato che un’esperienza simile l’ha vissuta il Napoli quando, avendo cambiato guida tecnica, riuscì a trovare pure una vittoria importantissima con Walter Mazzarri in panchina sul campo dell’Atalanta, nonostante i pochi giorni a disposizione per allenare la squadra. Così come per Ciccio Calzona, che ebbe un buon impatto.

Lo stesso, buon impatto si intende, che il Napoli spera di non vedere alla Roma. Stessa Roma che si sta allenando a Trigoria agli ordini di Sir Claudio Ranieri, pronto al grande esordio al Maradona, proprio contro quello che è il suo ex Napoli, in una breve esperienza vissuta in passato.

Problemi e assenze in allenamento, le condizioni in vista di Napoli-Roma

Nel prossimo week-end si giocherà Napoli-Roma, con le notizie da Trigoria che preoccupano l’ambiente capitolino. Perché assenti dal gruppo squadra in allenamento sono ben tre giocatori che, a 4 giorni dalla sfida del Diego Armando Maradona, dunque, non si sono allenati. Non c’è riferimento ovviamente ai reduci dalla Nazionale, bensì per quanto riguarda la situazione di Dybala, Hermoso e Hummels, calciatori che non si sono allenati con la squadra, sui campi di Trigoria.

Napoli-Roma, cosa filtra dal Napoli

Mentre dunque si allena la Roma a Trigoria, con assenti i tre giocatori tra i più importanti della rosa di Claudio Ranieri, Antonio Conte lavora e spera di averli tutti al 100%. Tra questi, da monitorare le condizioni di McTominay, Lobotka e Lukaku, calciatori che rientrando dalla Nazionale, lavorano con l’intento di esserci nella formazione titolare di Antonio Conte. Salvo clamorosi colpi di scena saranno tutti e tre regolarmente nella formazione titolare di Napoli-Roma.