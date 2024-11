Calciomercato Napoli: doppio acquisto dall’Ajax, chiudono a gennaio

Svelati i nomi di altri due potenziali obiettivi del Napoli che sta sondando il mercato europee per rinforzare la squadra di Conte.

Gli occhi di Manna sono sul campionato olandese. L’Eredivise regala sempre delle grandi sorprese e, in particolar modo, in casa Ajax ci sono dei talenti emergenti che possono fare la differenza in Serie A.

Ecco perché, secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è pronto ad affondare il colpo per arrivare ai due giocatori che possono lasciare la squadra dei lancieri nel corso della prossima finestra di calciomercato.

In linea con le direttive societarie, Manna si sta muovendo per prendere qualche giovane di qualità da portare a Napoli.

Il dirigente, infatti, ha messo nel mirino altri due stranieri che possono arrivare direttamente dall’Ajax, che in questi anni ha fatto uscire fuori del talenti di assoluto valore.

Nel mirino del ds c’è un terzino destro ed un altro vice Lobotka, che può arrivare in vista della prossima estate. L’obiettivo per gennaio, infatti, è quello di rinforzare la difesa con un centrale ed un esterno.

Calciomercato Napoli: chi prende il Napoli dall’Ajax?

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione sui prossimi obiettivi del Napoli per gennaio.

Ribadite le priorità del club, che è sempre alla ricerca di un centrale difensivo per la sessione invernale 2025, la società sta sondando il terreno anche per quanto riguarda il ruolo di terzino destro visto che ad oggi in rosa non è presente un vero e proprio vice Di Lorenzo.

L’unico giocatore che può ricorprire quella posizione è Mazzocchi anche se non convince del tutto Conte che, per questa ragione, ha chiesto alla società di sostituire sia l’ex Salernitana che Rafa Marin con altri due calciatori che possono arrivare dal mercato di gennaio.

Uno di questi è Devyne Rensch, dell’Ajax, 21 anni, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Calciomercato Napoli: nel mirino il terzino dell’Ajax

Con una valutazione da 10 milioni di euro, Rensch è entrato nella lista mercato del Napoli. Il giocatore, classe 2003, sta trovando spazio in questa prima parte di stagione visto che è diventato uno dei titolarissimi della squadra di Farioli.

L’altro nome che interessa al Napoli è il centrocampista Kenneth Taylor, che può essere un vice Lobotka. Su di lui, però, l’affondo decisivo potrà arrivare la prossima estate visto che al momento in quella posizione non c’è alcuna necessità.