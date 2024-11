Dal Lione al Napoli a gennaio: Manna lo compra con lo “sconto”

Il Napoli sta valutando diversi nomi per il calciomercato di gennaio: dal Lione si sta aprendo una possibilità importante per Manna.

Antonio Conte ha le idee molto chiare su come muoversi da qui in avanti per riuscire a tenere la testa della classifica ma soprattutto per migliorare la proposta di gioco del Napoli che non è ancora perfetta e sulla quale c’è ancora moltissimo lavoro da fare per riuscire a essere alla pari di tutte le altre squadre fino alla fine della stagione. La situazione in casa Napoli è molto felice al momento ma ci sono già degli obiettivi di mercato da seguire per gennaio.

Dal Lione potrebbe arrivare uno dei colpi migliori del mercato invernale: Manna ha già sottolineato che arriveranno nuovi calciatori solo se saranno delle vere occasioni.

Calciomercato Napoli, colpo dal Lione a gennaio

Il Lione vive una situazione estremamente negativa che può portare al “saccheggio” totale della rosa nel mercato di gennaio. La società ha bisogno di incassare cifre importanti per provare a rientrare dal pesantissimo debito che costerà la retrocessione in Ligue 2 se entro fine anno non saranno rientrate tutte le spese.

Il Lione ha tantissimi calciatori interessanti che piacciono alle big di Serie A e ora c’è anche il Napoli pronto a strappare almeno un calciatore ai francesi.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora anche il Napoli è pronto a bussare al Lione per portare un volto nuovo a disposizione di Antonio Conte.

Dal Lione al Napoli: rinforzo in difesa

Il Napoli ha bisogno di rinforzare la rosa in più reparti a gennaio per continuare a coltivare il sogno Scudetto, anche se Conte lo tiene ben nascosto e non intende pensare alle possibili distrazioni che potrebbero arrivare ai calciatori se si inizierà a parlare in maniera più frequente della vittoria del campionato.

Il calciomercato del Napoli può arricchirsi con colpi a sorpresa e uno di questi può arrivare dal Lione. Antonio Conte ha chiesto a Giovanni Manna di trovare un nuovo difensore per dare manforte a Rrahmani e Buongiorno che non hanno sostituti all’altezza, visto che Rafa Marin e Juan Jesus non vengono mai utilizzati né considerati da Conte.

Moussa Niakhaté è il nome che il Napoli segue dal Lione. A gennaio può aprirsi la possibilità di portarlo in azzurro a cifre ridotte e Manna ha già avviato colloqui con il suo entourage.

Niakhaté al Napoli: le cifre dell’affare

Niakhaté al Napoli sarebbe il colpo perfetto per Antonio Conte. Classe 1996, 190cm di forza e concentrazione, il centrale franco-senegalese si adatterebbe perfettamente al calcio che chiede il tecnico leccese e potrebbe essere una pedina fondamentale anche per scendere in campo con una difesa a 3-.

Niakhaté ha il contratto in scadenza nel 2028 con il Lione che lo valuta 15 milioni. Ma considerata la difficoltà economica in cui versa il club transalpino, anche un’offerta da 10 milioni verrebbe presa seriamente in considerazione e poi toccherà al calciatore scegliere il suo futuro.