Elmas torna in Serie A: giocherà subito contro il Napoli

Il colpo di scena vedrebbe Elmas nel ritorno in Serie A e da avversario del Napoli.

Sembra ormai finita la sua esperienza al Lipsia, club col quale non ha trovato praticamente mai lo spazio che cercava. E qualcosa pare non essere scattato tra lui e il club tedesco. Basti pensare che sui social ancora posta le foto e i video col Napoli, con la foto profilo ancora ben impressa nello Scudetto vinto con gli azzurri.

In un’epoca social come quella di oggi, per i calciatori che sono sempre molto attivi sui social, risulta strano infatti vedere come non sia con una foto “attuale”, ricordando ancora il Napoli. Legatissimo agli azzurri, è però in una rivale in Italia che finirebbe, nel ritorno di Elmas in Serie A, dopo l’anno trascorso al Lipsia.

Elmas di nuovo in Serie A: è già finita col Lipsia

Ha detto addio al Napoli nel bel mezzo della baraonda vissuta nel corso della stagione scorsa quando, da campione d’Italia, il Napoli non è riuscito più ad incidere. Smarriti, gli azzurri, scelsero di cambiare tutto a centrocampo, provando a prendere Traorè e non solo, nella rivoluzione che provò a mettere in piedi Meluso, in azzurro.

Il trasferimento nel primo gennaio 2024, molto sofferto per lui, considerando quando vissuto in azzurro. Una rivoluzione che tagliò Eljif Elmas, calciatore macedone che, nonostante il legame col Napoli, decise di salutare per cercare fortuna altrove.

Una fortuna che, a dirla tutta, non ha proprio trovato al Lipsia. Con il club della Red Bull solo una comparsa, considerando che ha trovato in totale soltanto 22 presenze e un solo assist, senza neppure un gol, nell’intero anno solare. Da quando era arrivato al Napoli, la sua maglia più vestita in carriera, erano 189 le partite giocate con ben 19 gol e 11 assist. E adesso, proprio in Serie A dove ha ben figurato con la maglia dei partenopei addosso, potrebbe far ritorno Elmas.

La destinazione italiana di Eljif Elmas

L’ex Napoli può lasciare già il Lipsia, nella finestra di gennaio. L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato che Elmas lascerà probabilmente il Lipsia a gennaio. E, alle porte, potrebbe dunque spuntare la Serie A su di lui. L’ex Napoli piaceva già in passato ad alcune squadre italiane e l’occasione low cost che arriva dal Lipsia intrigherebbe diverse squadre, ai vertici, in Italia. Elmas tornerebbe in Serie A per giocare in uno dei club che disputa le coppe europee.

Elmas subito da avversario del Napoli: la destinazione

Qualora dovessero confermarsi le voci del ritorno di Elmas in Serie A, una probabile destinazione per lui sarebbe quella della Fiorentina. E la prima partita a gennaio, proprio dei viola, è contro gli azzurri nel giorno del quattro febbraio. L’esordio con la maglia della Fiorentina, se dovesse concretizzarsi l’affare Elmas, potrebbe portarlo proprio a sfidare gli azzurri.