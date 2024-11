Kvaratskhelia-Napoli: le ultime sul rinnovo, svelato il piano di De Laurentiis

Novità sul rinnovo con il Napoli di Kvaratskhelia, che attende di conoscere il suo futuro in vista del mercato di gennaio.

L’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, sta portando avanti la trattativa per il rinnovo del suo assistito con gli azzurri. De Laurentiis ha già presentato l’offerta ed attende una risposta definitiva dall’entourage del georgiano.

C’è un problema insormontabile che riguarda il valore della clausola rescissoria. Ad oggi è questo argomento che frena il prolungamento del georgiano con gli azzurri. Ecco come si sbloccherà la trattativa.

Kvaratskhelia Napoli: aggiornamenti sul rinnovo

Così il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, riguardo la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli.

L’esperto di mercato ha fatto il punto della situazione nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Marte.

“Addio a gennaio per Kvaratskhelia? De Laurentiis ha presentato un’offerta di rinnovo e per il momento non intende modificarla. La società è convinta di aver fatto tutto bene. La partita si sta giocando sull’inserimento della clausola e sul valore da mettere. Ovviamente, altri interessi da parte delle big europee potranno aiutare a capire a che punto è la situazione per il rinnovo del calciatore. Il Napoli aspetterà e di sicuro non lo cederà a gennaio anche perché Kvaratskhelia è uno di quei giocatori che sposta gli equilibri”.

“La trattativa per il rinnovo non è ancora chiusa ma nonostante ciò le prestazioni di Kvaratskhelia non hanno subito ripercussioni. Bisogna capire se il prolungamento sarà preludio ad una cessione la prossima estate oppure no. Se la clausola dovrà essere bassa per il Napoli è meglio non inserirla. Il PSG in estate ha offerto 100 milioni. Ecco perché conviene non inserire clausole rescissoria, tanto vale trattare direttamente con i club la cessione di Kvara. Il giocatore ha voglia di chiarire presto la sua situazione ed anche gli azzurri vogliono vederci chiaro su questa situazione”.

Kvaratskhelia Napoli: l’annuncio di Manna

Due giorni fa, a margine del Social Football Summit, il direttore sportivo del NapolI Giovanni Manna si è così espresso sul rinnovo di Kvaratskhelia.

“Siamo intenzionati a premiare il percorso nel Napoli di Khvicha fermo restando che lui ha ancora altri due anni di contratto con noi. Bisogna trovare un accordo su ogni punto, abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il ragazzo sul fatto di non dostrarci dal campo che resta la priorità in questo momento”.