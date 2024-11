Meret come Zielinski? Può firmare subito, la destinazione in Serie A

Il Napoli tende ad evitare queste situazioni, per non rinforzare le rivali. Ma in questa fase di stallo potrebbe accadere ancora.

È già successo nella passata stagione quando, nel bel mezzo della stagione, gli azzurri si sono trovati spalle al muro e senza rinnovo di Zielinski, dopo aver tirato troppo la corda tra le parti e vedendo Piotr firmare già a gennaio, per una rivale. Tant’è che il Napoli lo ha messo fuori rosa, nonostante la complessa situazione che viveva a centrocampo, senza soluzioni valide.

E se succedesse lo stesso con Alex Meret? Il portiere titolare del Napoli piace a diverse big del nostro calcio che, in Italia, potrebbero beffare così il Napoli portandoselo a casa come nuovo portiere titolare.

Meret via a zero come Zielinski: l’ipotesi è concreta

Alex Meret finirebbe fuori rosa qualora non dovesse rinnovare col Napoli, per accordarsi con una rivale. Lo ha già fatto il Napoli e si ripeterebbe, come accaduto con Zielinski. La situazione qui è diversa però perché, almeno per ora, la trattativa sarebbe aperta al contrario di com’erano le cose col polacco.

Antonio Conte vuole vederci chiaro perché nonostante la fiducia data a Meret – probabilmente è il primo allenatore ad averlo fatto davvero considerando che nel dualismo con Ospina e addirittura anche con Gollini per qualche partita pure nella gestione Spalletti -, pare che il futuro del portiere italiano non sia poi così certo in azzurro.

Elia Caprile ha dato qualche garanzia quando è stato chiamato in causa e Alex Meret, con la possibilità di non rinnovare con gli azzurri, potrebbe finire in una rivale italiana. Fanno sapere, da Radio Kiss Kiss Napoli, che l’ipotesi di vedere Meret in una rivale di Serie A, a costo zero, è concreta.

Chi prende Meret? Un club pronto a beffare il Napoli in Serie A

Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica, a prendere Meret potrebbe essere proprio l’Inter che beffò il Napoli su Zielinski. Come già fatto con Piotr, Beppe Marotta potrebbe ripetersi con il portiere italiano. E può firmare anche subito, perché essendo in scadenza, sarebbe libero secondo regolamento di cercarsi squadra altrove, vista la situazione in stand-by sul rinnovo col Napoli.

Rinnovo o addio: a che punto è la situazione Meret

La trattativa sul rinnovo di Alex Meret, in ogni caso, va sottolineato che è del tutto aperta. Il portiere italiano vorrebbe maggiori garanzie in merito al suo ruolo centrale nel progetto Napoli, ma gli alti e bassi di Meret non permettono al Napoli di averne certezza immediata. Pertanto gli azzurri non si spingeranno troppo oltre sulle cifre per il rinnovo. La situazione sarà in continua evoluzione ed entro gennaio si prenderà una decisione.